Новости экономики за 17.06.2016

Новости Беларуси. Как можно облегчить летнюю «жировку» и почему в канун деноминации лучше запастись наличными? Ответы на эти вопросы даст наш экономический обозреватель Юрий Таболин.

В КАНУН ДЕНОМИНАЦИИ

Накануне деноминации лучше запастись наличными. Белорусские финансисты активно информируют клиентов об остановке работы банкоматов и систем дистанционного обслуживания в ночь с 30 июня на 1 июля. Причем большинство операций с безналичными будет недоступно как внутри страны, так и за ее пределами. Банкам понадобится не более 12 часов, чтобы провести полный перерасчет по действующим договорам обслуживания.

Олег Прохорчик, заместитель председателя правления коммерческого банка:

Процесс включения тоже будет занимать определенное время. Это не значит, что ровно в шесть часов вся система сразу же заживет. Это будет достаточно постепенно, где-то до часов 9 будут входить в работу и банкоматы, и платежно-справочные терминалы, и предприятия торговли тоже, терминалы будут оживать приблизительно в это время.

СОЛЕНЫЕ ДЕНЬГИ

Полтора миллиарда долларов позаимствовала Беларусь на строительство горно-обогатительного комбината «Славкалий». Соглашение о выделении кредита подписано 17 июня с Государственным банком развития Китая. Возведение комплекса началось в сентябре 2015 года. Планируется, что ежегодно предприятие будет перерабатывать до двух миллионов тон калийных солей, а на новом заводе будет создано 2000 рабочих мест.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Очень важно, что этот банк вкладывает инвестиции и финансирует проекты в нашем белорусско-китайском парке «Великий камень». И, конечно, это очень помогает быстрейшему образованию в парке хороших промышленных предприятий.

ОТДЫХ В КРЕДИТ

На каникулы – в кредит. Для этих целей подходит любой потребительский заем. Ставки по ним – 33-35%. Однако на рынке есть и специализированные программы – кредит на отдых. Тут ставка ниже на пару пунктов. Однако есть ограничения. Максимальная сумма – 18 миллионов, срок займа – два года. В результате за этот период придется переплатить более одной трети от стоимости отдыха. Поручительства по такому виду кредита обычно не требуют, однако справку о доходах за полгода в банк придется предоставить.

ОБЛЕГЧАЕМ ЖИРОВКУ

После каникул летнюю «жировку» можно облегчить минимум на треть. Если вы планируете уехать из дома более чем на 10 дней подряд, то в праве не платить за вывоз мусора, холодную и горячую воду, канализацию, газ и электричество, а также лифт. Для этого необходимо по возвращении в течение семи дней предоставить в расчетно-справочный центр документы, подтверждающие ваше отсутствие. Подойдет штамп в паспорте о пересечении границы или, например, справка из сельсовета. Перерасчет будет сделан в «жировке», следующей за вашим обращением.

Рубль уходит на выходные на повышении. Торги на белорусской валютно-фондовой бирже завершились укреплением к корзине валют. Доллар опустился ниже отметки 20 тысяч, в понедельник будет стоить 19967. Евро подешевел более существенно: минус 104 пункта. Официальный курс на 20 июня – 22465. Российский рубль укрепился чуть более чем на 1 пункт. По Нацбанку на ближайшие три дня – 305,17, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.