Защищать рынок ЕАЭС от товаров из третьих стран: экономический форум открылся в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. В Евразийском экономическом союзе необходимо найти баланс интересов, чтобы вместе защищать общий рынок от товаров из третьих стран.

В Санкт-Петербурге начал работу международный экономический форум, который собрал на одной площадке представителей 500 иностранных компаний из 60 стран.

По значимости его часто называют «русским Давосом» по аналогии с Всемирным экономическим форумом в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в мероприятии принимает и Беларусь. Накануне здесь представили свой первый в истории страновой стенд.

Здесь состоятся тематические презентации и открытые диалоги по вопросам инвестирования в экономики, презентации перспективных инвестплощадок и проектов.