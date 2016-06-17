Прямой эфир

Защищать рынок ЕАЭС от товаров из третьих стран: экономический форум открылся в Санкт-Петербурге

17 июня 2016 06:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Евразийском экономическом союзе необходимо найти баланс  интересов, чтобы вместе защищать общий рынок от товаров из третьих стран.

В Санкт-Петербурге начал работу международный экономический форум, который собрал на одной площадке представителей 500 иностранных компаний из 60 стран.

По значимости его часто называют «русским Давосом» по аналогии с Всемирным экономическим форумом в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в мероприятии  принимает и Беларусь. Накануне здесь представили свой первый в истории страновой стенд.

Здесь состоятся тематические презентации и открытые диалоги по вопросам инвестирования в экономики, презентации перспективных инвестплощадок и проектов.

# Экономика # Евразийский союз

Другие новости рубрики

Все новости
Выгодные кредиты для предпринимательниц: в Беларуси стимулируют женский бизнес в небольших городах
17 июня 2016 06:08

Выгодные кредиты для предпринимательниц: в Беларуси стимулируют женский бизнес в небольших городах

С начала года на экспорте медуслуг Минск заработал более 4 миллионов долларов
16 июня 2016 17:22

С начала года на экспорте медуслуг Минск заработал более 4 миллионов долларов

Новости экономики 16.06.2016
16 июня 2016 15:39

Новости экономики 16.06.2016