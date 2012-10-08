Александр Лукашенко рассказал об антикризисном плане Беларуси на случай новой волны мирового кризиса

Новости Беларуси. 4 октября Александр Лукашенко дал интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Президент Беларуси рассказал, просчитывает ли страна свои действия при возможной волне нового экономического кризиса и какие антикризисные программы готовятся.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете, я Вам скажу: дело здесь не в программах. Нам это известно, эти кризисы не единожды были, мы знаем, как это и по каким местам нашей экономики ударит. Для нас все понятно.

Выход один. Кстати, я поручил месяц назад Правительству, а, может, даже и больше, поручил подготовить меры по всем направлениям антикризисного характера. И по всем направлением мы их вырабатывали. И эти меры сконцентрированы в Прогнозе развития и бюджете нашей страны на будущий год.

Самое главное – поставлена задача активно работать на других рынках, рынки надо постоянно диверсифицировать. Да, в Евросоюзе кризис, но его нет в Соединенных Штатах, нет в Латинской Америке (там ждут нашу продукцию). Я недавно был с визитами и на Кубе, и в Венесуэле, и Эквадоре, и Бразилии. Я знаю эти страны, они готовы потреблять нашу продукцию, создавать там совместные предприятия (как мы делаем в Венесуэле, мы так же там начинаем активно работать).

Да, немножко сжимается, наверное, китайский рынок, но это огромный рынок, мы на нем работаем. Недавно я послал нового посла в Индию, задачу ему поставил. То есть будем, как и все, выкручиваться в этой ситуации для того чтобы противостоять вот этим негативным тенденциям.