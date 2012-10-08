Прямой эфир

Белорусско-польский экономический форум проходит в Минске

08 октября 2012 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусско-польский экономический форум объединил более двухсот специалистов из двух стран. Стороны выделили три приоритетных направления сотрудничества: энергетика, сельское хозяйство и финансы.

По итогам прошлого года Польша заняла седьмую позицию среди экономических партнеров Беларуси. В нашей республике представлено около 800 позиций польских товаров. Это, в основном, продукты питания. Из Беларуси к соседям отправляют продукты нефтехимической отрасли, металлы, тракторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Реут, председатель Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты:
Самое главное, что мы в рамках своих компетенций и возможностей должны как можно больше создать условий для того, чтобы инвестиции пришли к нам и чтобы что-то полезное, что делается у нас, пришло в Польшу.

Веслав Покладек, первый советник посольства Республики Польша в Республике Беларусь:
Во-первых, хотели поддержать контакты, которые уже имеются между белорусскими и польскими предпринимателями, между польскими и белорусскими компаниями, фирмами. Они, можно сказать, на хорошем уровне.

Казимеж Здуновский, генеральный директор Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты:
Беларусь мы рассматриваем как сильного экономического партнера. Нам удобно вести здесь бизнес. Экспорт польских товаров в Беларусь можно сравнить только с экспортом в Китай. Уровень успеха отношений  показывает и наш товарооборот. А он превысил рубеж в 3 миллиарда долларов.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Польша

Другие новости рубрики

Все новости
08 октября 2012 08:28

Беларусь планирует поставки морепродуктов из Эквадора

07 октября 2012 16:45

Клюквенный рай в Витебской области: «красное золото» и приманка для туристов

05 октября 2012 14:01

МАГАТЭ: Опыт Беларуси будет использован для рекомендаций другим странам