Беларусь планирует поставки морепродуктов из Эквадора

Новости Беларуси. Белорусская делегация посетит Эквадор. На ряде встреч в этой латиноамериканской стране будет обсуждаться реализация договорённостей, достигнутых в ходе визита президента Беларуси в Эквадор в июне 2012 года. В частности, об условиях поставки в Беларусь морепродуктов для переработки и последующего экспорта в европейские страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В ходе визита пройдут переговоры с МИД Эквадора и Института содействия экспорту и инвестициям, а также ответственными представителями ведущих компаний - производителей кофе, какао, тропических фруктов, овощей, цветов и морепродуктов.