Новости Беларуси. Жодинский «БелАЗ» стал первым в Минской области промышленным холдингом. Под крыло автомобилестроительного гиганта вошли пять отношении компаний, в том числе заводы Слуцка и Старых Дорог, которые ранее работали на заказ жодинских производителей.

Создание холдинга будет способствовать увеличению объема выпуска конкурентоспособной продукции и расширению ее поставок на внешние рынки. Кроме того, объединение позволит провинциальном производителем определенным улучшить собственную экономику, благодаря модернизации и техническому перевооружению, освоению новых технологий.

Таким образом, сейчас в системе Министерства промышленности страны создано уже восемь холдингов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.