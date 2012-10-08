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Жодинский «БелАЗ» стал первым в Минской области промышленным холдингом

08 октября 2012 14:01
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Новости Беларуси. Жодинский «БелАЗ» стал первым в Минской области промышленным холдингом. Под крыло автомобилестроительного гиганта вошли пять отношении компаний, в том числе заводы Слуцка и Старых Дорог, которые ранее работали на заказ жодинских производителей.

Создание холдинга будет способствовать увеличению объема выпуска конкурентоспособной продукции и расширению ее поставок на внешние рынки. Кроме того, объединение позволит провинциальном производителем определенным улучшить собственную экономику, благодаря модернизации и техническому перевооружению, освоению новых технологий.

Таким образом, сейчас в системе Министерства промышленности страны создано уже восемь холдингов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Предприятия Беларуси # Экономика

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