Александр Лукашенко: проверьте и снимите голову, если необоснованно задирает цены

Новости Беларуси. Оснований для роста цен в Беларуси нет. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 14 сентября, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, что у глав райисполкомов становится больше полномочий, пример тому – уборочная кампания, но и спрос особый.

Новым руководителям Александр Лукашенко еще раз обозначил круг социальных вопросов, которые предстоит решать на местах. Это контроль ситуации в ценообразовании, создание новых рабочих мест. Особое внимание – выполнению задачи по увеличению средней заработной платы до одной тысячи рублей.