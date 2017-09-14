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Александр Лукашенко: проверьте и снимите голову, если необоснованно задирает цены

14 сентября 2017 13:44
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Новости Беларуси. Оснований для роста цен в Беларуси нет. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 14 сентября, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, что у глав райисполкомов становится больше полномочий, пример тому – уборочная кампания, но и спрос особый.

Новым руководителям Александр Лукашенко еще раз обозначил круг социальных вопросов, которые предстоит решать на местах. Это контроль ситуации в ценообразовании, создание новых рабочих мест. Особое внимание – выполнению задачи по увеличению средней заработной платы до одной тысячи рублей.

Александр Лукашенко: проверьте и снимите голову, если необоснованно задирает цены-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главная задача у нас сегодня социальная – занятость населения (борьба с безработицей), пусть она у нас мизерная, но каждый человек должен иметь возможность работать и зарабатывать. Занятость – вопрос очень важный. Людям надо предлагать работу, создавать рабочие места. В связи с этим и заработная плата. Третье направление – ценообразование. Контролируйте, никого не боясь. Вы должны видеть. Пускай люди вас информируют, контролеры ваши. Подключите к этому профсоюзы. Они очень эффективно это делают. Они вам подскажут. Вы предупредите всех, кто у вас занимается продажами, а получив информацию, проверьте и снимите кому-то голову, если он необоснованно задирает цены. Подойдите аккуратно к этому вопросу. Сделайте так, чтобы предприятия не свернули свою работу. Вы знаете, как можно с ценами поработать, что завтра все перестанут работать или часть. В то же время вы должны видеть, что у нас сегодня нет оснований для роста цен. Наоборот, инфляция у нас сокращается. Хотя бы застолбиться на этом уровне, который мы имеем.

# Экономика # Государственная политика в области ценообразования # Александр Лукашенко

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