Александр Лукашенко: мы рассчитываем на поддержку ЕБРР малого и среднего бизнеса в Беларуси

Наша страна готова взяться за такой проект уже в 2018 году. Стороны также обсудили возможности сотрудничества в банковской сфере. Здесь тоже есть конкретные наработки.

Сейчас наша страна активно развивает средний и малый бизнес и надеется на поддержку банка именно в реализации таких проектов. Но есть и другие варианты взаимодействия. К примеру, инфраструктурные проекты. Речь о строительстве магистрали на юге Беларуси, которая стала бы полноценным транспортным коридором для товаров и грузов из Европы и Азии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одна из просьб, которую я хочу адресовать вам, как раз в тренде Европейского банка реконструкции и развития – это поддержка малого и среднего бизнеса. Имея в стране стабильность, безопасность и управляемость, мы бы хотели предоставить инициативным людям больше свободы в самореализации, прежде всего в производственной сфере, в сфере услуг. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку.

И более глобальная проблема. Проблема инвестиций в инфраструктуру, которая обслуживает не столько Беларусь, сколько Европу и Азию, весь Евроазиатский континент. Конечно, несмотря на то, что у нас неплохая инфраструктура и она пока справляется с этими потоками, нам надо думать о том, чтобы она была на самом высочайшем европейском уровне. Мы вам благодарны, что вы инвестируете в развитие дорожной сети и так далее, но этого недостаточно. Примером того являются наши переговоры по прокладке более широкой магистрали по югу Беларуси. Чтобы южный поток Китая, Центральной Азии, России перехватить и направить через юг, через Гомель на Брест в Европу в двух направлениях. Предоставляя нам определенную поддержку, конечно, делаете благо для нас, но это двусторонний процесс, это полезно и для Европы в том числе.

По итогам переговоров стороны договорились составить дорожную карту с конкретными проектами. Напомним, Беларусь и Европейский банк развития сотрудничают уже 25 лет. В последнее время взаимодействие активизировалось. Как отмечают международные эксперты, это связано в первую очередь с повышением инвестиционной привлекательности Беларуси. Только в этом году банк выделил нашей стране 85 миллионов евро. А общая сумма финансовых вливаний составила около 2 миллиардов.