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Евросоюз выделит 6 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в Беларуси

13 сентября 2017 12:16
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Новости Беларуси. В Минэкономики 13 сентября подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средства пойдут на то, чтобы малые предприятия могли смело вступать в конкуренцию с крупными производителями,

тем самым увеличивая вклад в экономику страны. Отдельные пункты программы предусматривают финансирование создания новых рабочих мест.

Евросоюз выделит 6 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в Беларуси-1

Сума Чакрабарти, глава Европейского банка реконструкции и развития:
Программа направлена на поддержание развития малого бизнеса, а малый бизнес – это основа экономического развития любой страны.

Это та деятельность, которая необходима для демонстрации приверженности Беларуси экономическим преобразованиям.

Евросоюз выделит 6 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в Беларуси-4

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:
В этом году было 25-летие сотрудничества. За это время Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в экономику Республики Беларусь примерно 2 миллиарда евро. Очень важно отметить, что мы смогли выстроить несколько крупных предприятий, таких как «Штадлер Минск», Kronospan и ряд других проектов. Надо уже смотреть на новые проекты, тому подтверждение сегодняшнее подписание соглашения.

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# Экономика # Европейский союз # Фотофакт # Владимир Зиновский # Банк развития

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