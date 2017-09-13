Евросоюз выделит 6 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в Беларуси

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

В этом году было 25-летие сотрудничества. За это время Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в экономику Республики Беларусь примерно 2 миллиарда евро. Очень важно отметить, что мы смогли выстроить несколько крупных предприятий, таких как «Штадлер Минск», Kronospan и ряд других проектов. Надо уже смотреть на новые проекты, тому подтверждение сегодняшнее подписание соглашения.