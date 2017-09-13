Новости экономики за 13.09.2017

Новости Беларуси. Совместное производство двигателей создадут Минский автомобильный завод и китайская компания на территории индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительство завода запланировано на ближайшие два года. Добрый вечер, Сергей! Да, этой действительно так. В правительстве на встрече с китайской делегацией провинции Шаньдун обсудили и другие направления.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОДНЕБЕСНОЙ

В том числе поставки нашей продовольственной продукции: молочной, детского питания, куриного мяса, напитков. Как отметил, премьер, пока не в полной мере задействованы возможности железнодорожных перевозок. И этот вопрос партнерам стоит проработать. А 2018 предлагают объявить годом туризма между странами. В последнее время Беларусь и Китай активно развивают межрегиональное сотрудничество. Провинция Шаньдун находится на восточном побережье КНР. Это важный индустриальный и аграрный район, один из самых экономически развитых в стране.

ДЕФЛЯЦИЯ НА ОВОЩАХ

Благодаря овощам стоимость продуктовой корзины белорусов существенно подешевела. В первую очередь, за счет картофеля, капусты и моркови. Заметно дешевле также стали свекла, сладкий перец, бананы и репчатый лук. В целом это снижение на 15%. Стали доступнее также гречка, рис, яйца и свинина. Кстати, самое большое снижение цен на мясо может произойти в октябре – когда в фермерских хозяйствах начнется бой.

ЦЕНА ПРОСТУДЫ И ГРИППА

Средняя белорусская семья в сезон простуд тратит до ста рублей на лекарства в апеках. В эту стоимость входят жаропонижающие средства, таблетки и ингаляторы от кашля, а также антибиотики. Кроме денежных потерь существуют и другие: время и здоровье. Этот ресурс подсчитать невозможно, поэтому как одно из решений – вакцинация. Кстати, прививки от гриппа можно начинать делать уже через две недели. Иммунитет выработается к самому пику заболеваемости.

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