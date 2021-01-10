«Молодцы, что вы имеете свой рынок». Как прошёл визит Александра Лукашенко на «Горизонт»

Новости Беларуси. У легендарного «Горизонта» новые горизонты. И инновационные продукты. Телеприемники стали легче и тоньше, теперь ими можно управлять голосом. Мультимедиа под этим брендом – это электронные табло на остановках общественного транспорта, электронные доски в школах. Продукция «Горизонта» есть даже в самолетах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С чего все начиналось и к чему пришли? На неделе белорусский технохаб посетил глава государства. О новых видах «Горизонта» и о новых горизонтах – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Новые горизонты знаний школьникам Беларуси помогает открывать наша техника. На «Горизонте» выпускают мультимедийные доски для школ. Гаджеты близки для поколения Telegram-каналов и легко расшифровывают любую сложную информацию.

Екатерина Малолова, учитель биологии чаусской средней школы № 2:

За время моей работы с доской она ни разу не ломалась. Возможности ее достаточно многофункциональны. Одно из достоинств доски – это хороший звук.

В Чаусском районе 12 мультимедийных досок. Ими даже пользуются на уроках физкультуры. Эти большие телевизоры – окно в мир знаний.

Арсений Хруцкий, ученик 6 класса чаусской средней школы № 2:

Когда первый раз прикатили (это было на уроке истории), мы все были в шоке, потому что это был огромный телевизор. Но эта доска очень нужна в кабинете биологии и для других предметов. На ней можно посмотреть все, это, можно сказать, электронная книга.

Евгений Пустовой:

Эти гаджеты ломают привычные методы обучения и представления, мол, отечественное – хуже. Здесь говорят, что к технике «Горизонт» нареканий нет. Но в интернете пишут обратное. Ну, не будут же заказные «телеги» хвалить белорусские мультимедийные технологии. В тех странах, откуда они вещают, своего производства нет. А у нас есть. И его на неделе показали Президенту. Что разрабатывает инновационный центр «Горизонта», который посетил Александр Лукашенко?

Евгений Пустовой:

Есть предложение такие доски делать не на базе Android, а с применением платформы Windows. Так проще и дешевле, а значит, доступнее. Но пока «горизонтовские» гаджеты не стали своими в доску для белорусов. А вот в 20 странах мира с удовольствием смотрят на белорусский «Горизонт». Юрий Предко: За пять лет рост более чем в 3,7 раза. То есть все, что мы произвели, мы продали

Евгений Пустовой:

В общем, «Горизонт» – это триггер развития государства. В начале 90-х именно работницы «Горизонта» плакались молодому Президенту – зарплаты нет. Завод не просто сохранили – а сколько критики было – завод превратили в инновационный кластер. Открылись новые горизонты. Президент еще раз вспомнил все. Многие ведь и не знают про то, с чего начиналась новая страница летописи еще советского бренда. Александр Лукашенко, посещая «Горизонт»: захотите когда-то, без меня, конечно, продаться – продавайтесь

Евгений Пустовой:

В здешнем инновационном центре тысячи специалистов. Здесь лучшие умы. Разработчики, промышленные дизайнеры, программисты, инженеры и конструкторы. Короче, электорат прошлогоднего протеста. Но здесь не протестовали. Здесь работали. Это на аутсорсинге ты зависишь от заказов, а на «Горизонте» свои же идеи и воплощают в готовый продукт, технохаб получается. Это и есть независимость – и от пандемии, и от настроений заказчика. Александр Лукашенко: как я только не пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали пандемией

Евгений Пустовой:

IT-продукт – хорошо. Но еще лучше, когда его можно, что называется, применить в реальном исполнении. Вот новшество – система контроля и управления зерноуборочного комбайна. При поломке техника подает сигнал, и на помощь выезжает специальная бригада.

Скептики скажут: «А, агротехнология». Но ведь для государства, которое находится в мировом клубе молочных держав, без таких технологий никуда. Хотя на «Горизонте» осваивают и другие высоты, например, технологии для аэропортов, только почему-то отечественному производителю подрезают крылья.

От технологий – к людям, создающих их. Это первое в этому году общение главы государства с трудовым коллективом. Говорят о насущном. Под крышей холдинга «Горизонт» 16 организаций и около 4000 сотрудников. Направления самые разные: производство бытовой и промышленной электроники, строительство, логистика и услуги. А еще инфраструктура и пустующие площади. Такие гигантские уже не нужны. Но и разбазаривать их нельзя. Александр Лукашенко стоял и стоит на этой позиции.