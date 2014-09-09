Александр Лукашенко: Предприятия кожевенной отрасли будут полностью модернизированы за два года и их сократят вдвое

Новости Беларуси. Предприятия кожевенной отрасли будут полностью модернизированы за два года. Кроме того, их количество сократят вдвое. Об этом 9 сентября шла речь во время посещения президентом Минского производственного кожевенного объединения.

Главная тема разговора – выполнение поручений, которые были даны на совещании у главы государства по вопросам развития кожевенной и обувной промышленности. Оно прошло в 2012 году.

«Минское производственное объединение» – одно из самых крупных и технически оснащенных в республике. Сейчас здесь реализуется инвестпроект по модернизации производства.

Инна Стэльмах уже сама может выступать в качестве эксперта по качеству кожи. 32 года она на этом предприятии сортирует шкурки. Вспоминает еще советские времена, когда этот завод в паре с российским предприятием ударно, в буквальном смысле, работал на экономику всего Союза.

Инна Стельмах, сортировщик ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Когда завод открыли, привозили со всего Союза. Сырье было разное — очень хорошее, было плохое, было вообще гнилье. Старались перерабатывать и делать. Работали в 3 смены. Сейчас у нас предприятие уменьшилось, потому что сырья мало. Стараемся работать.

Здесь любят вспоминать советское прошлое. 45 гектаров территории. Огромные цеха еще в 1988 его оборудовали итальянским оборудованием. Тяжелые 1990 здесь ощутили по полной. И только сейчас, предприятие, можно сказать, как следует «расправляет плечи». Оптимизировали производственные площади до 26 гектаров, обновляют оборудование. Главное, вопрос сырья.

Николай Ермаков, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Не гоже в 21 веке в центре Европы, имея европейского уровня построенный итальянцами такой завод, торговать как при Иване Грозном шкурами. Сырье не имеет той добавленной стоимости, которую имеет готовый товар. Более того, наша кожа для нас ведь товар, а для тех же обувщиков, мебельщиков — сырье. Если у нас сегодня это сырье пойдет в переработку по разумной и нормальной цене, то получится на выходе нормальная кожа, обувь. И мы не будем говорить о том, что нам надо сегодня покупать китайское.

Вопрос развития кожевенной отрасли в Беларуси на контроле у Главы государства. Еще в ноябре 2012 года на совещании у Президента озвучили ряд проблем — вывоз сырья, устаревшие предприятия, которые были практически незагружены, так как в основном торговали сырьем, чтобы быстро получать оборотные средства. Почти два года назад приняли решение — реанимировать производство. Это значит, что вся получаемая кожа должна быть переработана в стране, а предприятия модернизированы. И 9 сентября Александр Лукашенко, посещая самое крупное предприятия отрасли — Минское производственное кожевенное объединение в поселке Гатово, поинтересовался, все ли договоренности и поручения выполняют.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Смотрите, чтобы не встал вопрос, что мы мощности модернизируем, большие объемы понадобятся сырья, а мы потом не найдем сырья. Это исключено. Полностью должно быть загружено.

После переоснащения здесь планируют увеличить выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Это позволит дать обувным предприятиям страны качественное сырье. Прибыль от такой модернизации уже подсчитали — 10,5 миллионов долларов.

Глава государства посмотрел весь процесс обработки кожи и как работает новое оборудование.

Сотрудники прямо на рабочем месте общались с Президентом, задавали наболевшие вопросы. Было заметно, что за судьбу предприятия каждый из них болеет, как за свою собственную.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваш завод будет перерабатывать все белорусское сырье. Мы запретили вывоз его, что тоже неправильно в рыночной экономике, но мы запретили. Нам надо дозагрузить, потом будет модернизированное предприятие. Поэтому Гродно закрываем, видимо, в Могилеве закрываем предприятие, остаются ваше и Бобруйское. Сейчас стоит вопрос — и Бобруйск закрыть, оставить только это.

Это оборудование окрашивает кожу в актуальные оттенки. В последнее время в тренде — окрас в два цвета. Новые машины справляются. Весь ассортимент возможностей — в лоскутах кожи и уже в готовых изделиях — сегодня продемонстрировали Главе государства. Александр Лукашенко поинтересовался, могут ли белорусские обувщики из отечественной кожи сшить пару ботинок для Президента.

Узнав о том, что Глава государства на предприятии, сотрудники кожевенного объединения не упустили возможность поинтересоваться лично, чем вызван столь высокий визит и заодно спросили у Президента — какие перспективы у их отрасли. Ведь слухи разные. Александр Лукашенко сразу успокоил — приватизировать и продавать Минское производственное кожевенное объединение никто не будет.

Еще три подобных предприятия есть в Бобруйске, Гродно и Могилеве. Но уже после преобразований останутся лишь два из них. По словам главы государства, в течение ближайших двух лет создать планируют конкурентоспособное, высокого уровня предприятие.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В ноябре 2012 года мы обсуждали у Президента перспективы ваши, кожевенного производства. Я вспоминаю это совещание, это было недавно, и помню этот разговор. Было очень много недостатков в этом плане. Мы производили сырье, казалось бы, для вас, очень много вывозили, ваше предприятие было загружено слабо. Более того, предприятие, как ваше, в Гатово, так и в Бобруйске, Гродно, Могилеве – они были старые. И когда встал вопрос «а как же одевать людей (накормить и одеть людей – это главное), во что будем одевать (в китайское, турецкое или будем производить свое)», было принято решение, что будем производить свое. Это значит, что все кожи, которые мы получаем в стране от разного вида животных, должны быть в стране все до единой переработаны и из этой кожи мы должны сшить готовый товар: мебель, обувь, одежду, галантерейные товары и так далее. Такое было принято решение.

Пошли по цепочке. И сегодня мы видим, что если мы модернизируем ваше предприятие здесь, то нам все остальные не нужны будут. Но на этом этапе, видимо, оставим что-то в Бобруйске. Будет два предприятия. С перспективой, возможно, на то, что все будет перерабатываться у вас, здесь. И все это должно произойти, и я уверен, что произойдет (не так, как в деревообработке) в течение двух лет. В будущем и в 2016 году мы полностью модернизируем и создадим, как ваш директор сказал, конкурентоспособное высокого уровня предприятие, которое будет практически способно переработать все кожсырье. Но если останутся у нас два предприятия (здесь и в Бобруйске), то они окажутся при нынешних технологических процессах процентов на 20-25 недозагружены. Поэтому перед вами будет стоять задача: что делать с теми 20% недозагрузки. Я вам могу сказать прямо, как и директору сказал: загружайте чем хотите, хоть шейте здесь готовую обувь, цех создавайте, шейте здесь галантерею и так далее. Главное, чтобы вы могли сшить и продать.

Дальше идут предприятия обувные и прочие, которые из вашего сырья шьют готовый товар. Мы и их затронули модернизацией. Ведем модернизацию, объединения, где-то и приватизацию и создаем современное предприятие по пошиву готовых изделий — обуви и прочего. В Витебске мы также модернизируем и создаем меховое предприятие. Словом, мы затронули целый пласт вопросов, которые надо решать. Все устарело. К 1 января 2017 года эти процессы должны быть в основном завершены. Мы не должны загубить свое производство. Если мы сегодня производим 1,5 пары на человека, Россия — 0,15, то есть нет в России производства. Мы вовремя спохватились, нам надо оставить. Потому что Китай — это хорошо, но нам надо производить. Чего бы нам не стоило, мы должны поднять свое производство, одевать и кормить людей сами, чтобы люди могли гордиться белорусской обувью.

Модернизация позволит заменить устаревшее оборудование, увеличить производительность труда, выпуск кожевенных товаров с высокой добавленной стоимостью и, как результат, обеспечить до 50% потребности обувных предприятий страны.

На память о встрече Президенту работники предприятия сделали подарок.

В завершении визита Глава государства пообещал вернуться сюда весной, чтобы оценить результаты модернизации. А вопрос оптимизации всей кожевенной и обувной промышленности страны договорились рассмотреть у Главы государства в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.