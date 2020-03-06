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В феврале золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 4,7%

06 марта 2020 14:45
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 4,7 %. По уточненным подсчетам, на 1 марта они составили порядка 18 миллиардов рублей в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снижение обусловлено в основном плановым погашением внешних и внутренних обязательств. На платежи по долгам в общей сложности потрачено резервов примерно на 800 миллионов рублей. Кроме того, Национальный банк продавал заметные объемы иностранной валюты на биржевых торгах.

Несмотря на такое снижение, международные резервные активы по-прежнему превышают запланированный объем, который на конец 2020 года должен составить эквивалент не менее 15 миллиардов рублей.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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