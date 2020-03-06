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Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве

06 марта 2020 16:09
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Новости Беларуси. Строительство нового металлопрокатного завода в Миорах завершат к 1 мая. Инвестиционный проект привлек в страну более 750 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-1

Производить здесь будут ультратонкую белую жесть. Это сырье для изготовления, например, консервных банок или закаточных крышек. Пока Беларусь закупает материал за границей. С запуском завода импорт будет прекращен. Но без проблем – как начать, так и завершить – инновационный проект не получается.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-4

Тему продолжит Анастасия Бут.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-7

Миорский металлопрокатный завод, который и в строй еще не введен, уже называют проектом, опережающим будущее. Производить здесь будут листы белой жести. Той самой, в которую укладывают шпроты, закупоривают тушенку и даже заливают краску. Казалось бы, обычная тара. Но ежегодно белорусские производители покупают ее под 30 тысяч тонн за рубежом.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-10

Анастасия Бут, корреспондент:
Отличительная особенность белой жести, которую будут производить на этом предприятии, ее толщина – от 0,1 миллиметра. Это толщина привычного нам листа бумаги формата А4. Предел прочности в сотни раз выше. Кстати, подобную продукцию производят только на одном предприятии в Германии.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-13

600 рабочих мест. Половина коллектива уже собрана. Антон, например, чтобы стоять у истоков прорывных технологий в металлургии, приехал из Новополоцка.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-16

Антон Сергеев, мастер:
Люди съезжаются из разных городов Беларуси. Из Жлобина, Новополоцка, Десны, Верхнедвинска. Я со многими знаком. Ребят тоже радует уровень зарплат, по расселению тоже вопросов нет.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-19

Объект возводят по Госпрограмме инновационного развития Беларуси. В первую очередь завод обеспечит отечественной продукцией внутренний рынок. Но это 30 тысяч тонн, а производить здесь будут в 8 раз больше.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-22

Петр Шимукович, генеральный директор ООО «ММПЗ-групп»:
Проект исходно ориентирован на внешний рынок. Есть Калининградский тарный комбинат, есть Литва со своими портами, есть Петербург, который удален не на такое большое расстояние от этого города. Ну и порты, с помощью которых можно осуществлять доставку нашей продукции во все уголки земного шара.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-25

На 150 тысяч тонн белой жести уже заключены контракты. Пока без ответа остаются заявки еще на 800 тысяч тонн. Завод, который должны были построить к концу прошлого года, до сих пор не работает.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-28

Максим Дино, руководитель монтажных и пусконаладочных работ:
Готовность уже существует, то есть оборудование смонтировано, мы подписали акты об окончании механомонтажа, электромонтажа.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-31

Изначально недооценили грунты. В итоге здание росло не ввысь, а вглубь. Под заводом – 65 тысяч кубов бетона и сваи по 30 метров. В прямом смысле в землю пришлось закопать немало денег и сил. Конечно, это привело к удорожанию проекта (а он стоит 750 миллионов рублей). Появились и новые проблемы с растаможкой оборудования, финансированием. Их озвучили инвесторы во время встречи с главой Госконтроля Беларуси.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-34

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
Многие договоренности не решались сразу, которые достигались с кредитующими банками, не только у нас в Республике Беларусь, но и за рубежом. Оттяжки шли выдачи кредитов и заключения кредитных договоров. Где-то, наверное, и субъективный факторы повлияли со стороны отдельных руководителей, которые призваны сопровождать инвестиционные проекты такого масштаба.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-37

Требование Госконтроля – начать пусконаладочные работы к маю. С решением текущих вопросов помогут. Инвесторы же, в свою очередь, обещают не только завершить строительство завода, но и социальную поддержку всему району: возведение новых жилых домов, кардиологического центра, санатория.

Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве-40

# Предприятия Беларуси # Экономика # Анастасия Бут # Антон Сергеев # Петр Шимукович # Максим Дино # Леонид Анфимов # Фотофакт

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