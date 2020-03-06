Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве

Новости Беларуси. Строительство нового металлопрокатного завода в Миорах завершат к 1 мая. Инвестиционный проект привлек в страну более 750 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производить здесь будут ультратонкую белую жесть. Это сырье для изготовления, например, консервных банок или закаточных крышек. Пока Беларусь закупает материал за границей. С запуском завода импорт будет прекращен. Но без проблем – как начать, так и завершить – инновационный проект не получается.

Тему продолжит Анастасия Бут.

Миорский металлопрокатный завод, который и в строй еще не введен, уже называют проектом, опережающим будущее. Производить здесь будут листы белой жести. Той самой, в которую укладывают шпроты, закупоривают тушенку и даже заливают краску. Казалось бы, обычная тара. Но ежегодно белорусские производители покупают ее под 30 тысяч тонн за рубежом.

Анастасия Бут, корреспондент:

Отличительная особенность белой жести, которую будут производить на этом предприятии, ее толщина – от 0,1 миллиметра. Это толщина привычного нам листа бумаги формата А4. Предел прочности в сотни раз выше. Кстати, подобную продукцию производят только на одном предприятии в Германии.

600 рабочих мест. Половина коллектива уже собрана. Антон, например, чтобы стоять у истоков прорывных технологий в металлургии, приехал из Новополоцка.

Антон Сергеев, мастер:

Люди съезжаются из разных городов Беларуси. Из Жлобина, Новополоцка, Десны, Верхнедвинска. Я со многими знаком. Ребят тоже радует уровень зарплат, по расселению тоже вопросов нет.

Объект возводят по Госпрограмме инновационного развития Беларуси. В первую очередь завод обеспечит отечественной продукцией внутренний рынок. Но это 30 тысяч тонн, а производить здесь будут в 8 раз больше.

Петр Шимукович, генеральный директор ООО «ММПЗ-групп»:

Проект исходно ориентирован на внешний рынок. Есть Калининградский тарный комбинат, есть Литва со своими портами, есть Петербург, который удален не на такое большое расстояние от этого города. Ну и порты, с помощью которых можно осуществлять доставку нашей продукции во все уголки земного шара.

На 150 тысяч тонн белой жести уже заключены контракты. Пока без ответа остаются заявки еще на 800 тысяч тонн. Завод, который должны были построить к концу прошлого года, до сих пор не работает.

Максим Дино, руководитель монтажных и пусконаладочных работ:

Готовность уже существует, то есть оборудование смонтировано, мы подписали акты об окончании механомонтажа, электромонтажа.

Изначально недооценили грунты. В итоге здание росло не ввысь, а вглубь. Под заводом – 65 тысяч кубов бетона и сваи по 30 метров. В прямом смысле в землю пришлось закопать немало денег и сил. Конечно, это привело к удорожанию проекта (а он стоит 750 миллионов рублей). Появились и новые проблемы с растаможкой оборудования, финансированием. Их озвучили инвесторы во время встречи с главой Госконтроля Беларуси.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

Многие договоренности не решались сразу, которые достигались с кредитующими банками, не только у нас в Республике Беларусь, но и за рубежом. Оттяжки шли выдачи кредитов и заключения кредитных договоров. Где-то, наверное, и субъективный факторы повлияли со стороны отдельных руководителей, которые призваны сопровождать инвестиционные проекты такого масштаба.