Александр Лукашенко предлагает группе ВТБ расширить сотрудничество в новых сферах, в том числе в оборонном секторе

Новости Беларуси. Президент Беларуси предлагает группе ВТБ расширить сотрудничество в новых сферах, в том числе в оборонном секторе. Об этом глава государства заявил 13 мая на встрече с председателем правления Банка ВТБ, членом наблюдательного совета Андреем Костиным.

Александр Лукашенко поблагодарил за те объемы финансирования белорусской экономики, которые оказывает банк. Только в 2013 году кредиты составили около 300 млн долларов.

В свою очередь Андрей Костин отметил, что Банк ВТБ работает в Беларуси уже 5 лет и год за годом наращивает обслуживание во всех сферах, выдавая кредиты как компаниям, так и гражданам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вас хочу поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказываете в том числе и спорту. Мы также благодарны вам за те объемы финансирования нашей экономики. Как меня информируют, по-моему, только в 2013 году около 300 млн долларов межбанковские кредиты составили. Это хорошая поддержка.

Конечно, откровенно вам скажу, такой гигант, как группа ВТБ Банк способна на большее. Поэтому мы за то, чтобы это сотрудничество расширялось в новых сферах, в том числе и в оборонных секторах. Это очень важно и для России сегодня. Кое-что мы можем сделать дополнительно. И при нужном финансировании мы не только модернизироваться, но и определенный выпуск продукции готовы осуществлять для нужд оборонки Российской Федерации, читай и Беларуси, поскольку армия фактически общая, у нас совместные группировка здесь создана, на западном направлении. Поэтому это будет вклад и в оборону Беларуси.

Я знаю, что есть ряд вопросов, предложений со стороны Андрея Леонидовича. Я предлагаю эти вопросы сегодня обсудить.

Андрей Костин, председатель правления ОАО «Банк ВТБ», член наблюдательного совета:

Хотел вас поздравить с тем, что здесь проходит такое важное событие, как чемпионат мира по хоккею. Я думаю, это признание заслуг Беларуси не только в области спорта, но и в целом на международной арене, признание страны, которая вносит важный вклад в развитие европейской культуры, европейских экономических отношений. Поэтому я думаю, что это, вроде, спортивное мероприятие, но на самом деле, я думаю, что оно выходит за эти рамки. И, конечное, успешное проведение здесь такого важного мероприятия тоже покажет всему миру возможности, которыми обладает современная республика сегодня.

Мы уже шестой год, группа ВТБ, работает в Беларуси. Мы наращивали год за годом и продолжаем и дальше наращивать банковское обслуживание во всех областях, во всех сферах.