ЕврАзЭС: кто выиграет от объединения Беларуси, Казахстана и России?

Новости Беларуси. 600 страниц об Евразийской интеграции это вообще-то немного. Чтобы понять масштаб будущего экономического объединения, надо учесть, что оно автоматически займет лидирующие позиции в мире по добыче газа, нефти, производству минеральных удобрений, электроэнергии. Еще одна задача союза - стать одним из полюсов современного мира, играя при этом роль эффективной «связки» между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Более понятные плюсы — рост зарплат и уровня качества жизни населения стран, участвующих в союзе. Многие механизмы будущего интеграционного образования уже работают. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ съездил в Россию - самую крупную часть Евразийской интеграции, - чтобы узнать, что там ждут от союза.

Ставший уже почти шекспировским вопрос «быть или не быть» решен. Евразийский союз точно будет создан. Эту новость на неделе активно обсуждало московское политическое сообщество. Алексей Бинецкий, к примеру, в такой интеграции видит только плюсы. Политолог убеждает: она поможет решить, в том числе, и глобальные проблемы.

Алексей Бинецкий, доктор политических наук (Россия):

Я вижу безусловные преимущества в создании такого союза. В части касающейся, прежде всего, финансов, экономики и перемещения рабочей силы.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Еще один плюс от интеграции трех стран – огромный рынок. Вместе Беларусь, Россия и Казахстан – это больше 170 миллионов человек. Свободная зона товаров и услуг. Такая арифметика – достойный ответ союзу Европейскому. Ведь в деле мировой геополитики, в отличие может быть от других сфер, – размер как раз имеет значение.

С этой мыслью согласен и Сергей Марков. Эксперт рассказывает: Евразийский союз станет в каком-то роде экономической броней. Так — никакие кризисы не страшны. И, естественно, что самое главное, их последствия. Плюс — мотивация работать и достойно зарабатывать, прежде всего для молодого поколения.

Сергей Марков, директор Института политических исследований (Россия):

Если мы создаем свой собственный рынок, то наши молодые люди, которым сейчас 15 лет, они будут работать в свое время инженерами, врачами, а если мы не создаем, то они будут работать уборщиками в Германии, Франции, Польше.

Но здесь к вопросу «кем» добавляется и вопрос «где», который после создания ЕврАзЭС будет практически решен. Любой белорус сможет поехать на работу в Казахстан или Россию, или наоборот. Без каких бы то ни было ограничений. Или создать свой бизнес. Опять-таки, в любой стране.

Сергей Марков, директор Института политических исследований:

От нормального создания рынка выигрывают все. Дальше идет разделение по секторам экономики. Белорусский бизнес является консолидированным под руководством Александра Григорьевича Лукашенко, что вероятность выиграть выше, чем у России. В большей степени от общего рынка, конечно, выигрывает Беларусь и Казахстан.

Кстати, о бизнесе. К примеру, здесь плюсы от уже работающего Таможенного союза уже ощутили. Со своими покупателями московский магазин белорусской обуви на короткой ноге. Товар из синеокой сюда доставляется быстро и так же исчезает с прилавков.

Лина Ценцель, директор обувного магазина (Россия):

Благодаря Таможенному союзу, мы не платим дополнительно таможенную пошлину. Мы можем напрямую по ценам производителя получать товар и, соответственно, формировать «вкусную» цену для нашего покупателя. Для нас это стабильность - стабильные зарплаты, стабильное будущее.

В плюсе от Таможенного союза и вот этот человек. Для Ивана ощутимее, чем для других: время - деньги. Водитель-дальнобойщик говорит: теперь, после создания Единого экономического пространства, многочасовые простои на таможне остались в прошлом. Это, признается, новый поворот.

Иван Кривостайленко, водитель-дальнобойщик:

Заехал, весовой контроль прошел, транспортная инспекция отметила разрешение - поехал дальше. 10-15 минут занимает. Мелкие фирмы ушли даже из Европы, перешли на Россию, Казахстан.

Интеграция поможет переориентировать финансовые потоки, в том числе и на Беларусь. Но, кроме экономики, здесь есть еще и психологический момент. Евразийский союз, по сути, станет второй полярной силой на континенте. Изменив мышление бизнесменов и политиков старого света.

Хаим Мюльштейн, председатель партии «Херут» в Берлине (Германии):

Евразийский союз - это прекрасная идея. И это мнение не только мое, но и моих коллег. Он станет отличной платформой для развития интеграции ваших трех стран, в том числе и с Европейским союзом. И для решения тех задач по выходу из мирового кризиса, из которого до сих пор выходит Европа. И я думаю, роль Беларуси в этом объединения будет только расти.

Экономика Беларуси уже ощутила эффект от Таможенного союза. С 2010 товарооборот между нашей страной и Россией вырос на 50%. Примерно такая же динамика и в отношении Казахстана. Эксперты прогнозируют: дальше- больше. Хотя и упоминают о некоторых проблемах.

Алексей Бычков, руководитель департамента стран СНГ и Балтии Института политических исследований (Россия):

Если в 2015 году все-таки получится, то в связи с переориентированием, придется стабилизировать и нормализовать цены, которые различные на те же товары первой необходимости. В некоторых странах это может увеличиться, в некоторых, наоборот, уменьшиться. Но в общем, глобальном показателе, во второй, третий год это приведет к экономическому подъему, увеличению производства и ВВП на душу населения.

Кстати, о населении. ЕврАзЭС в будущем планирует расширяться и включить в свой экономический состав Китай, Индию, Иран и Македонию. Но в любом случае, большая политика будет ориентирована прежде всего на конкретных людей.

Россияне:

Сильные державы должны объединяться. А Беларусь - сильная страна, Россия - сильная страна. Если мы будем и дальше гнуть свою линию, то это будет очень интересно.

Я думаю, что это могло бы быть хорошим стартом или началом для того, чтобы вокруг этого союза обрастали более сильные и более мощные союзы. Это могло бы быть интересно, в том числе, и для Китая.

Если свободный товарооборот будет между государствами, соответственно, цены понизятся. Белорусский товар очень хороший на территорию России будет поступать. Мы «за».

Эксперты в один голос говорят: чтобы окончательно создать союз, нужна четкая формулировка законов. Другими словами, конкретный, единый документ. И, следовательно, такие же действия. И если 29 мая договор подпишут, то ЕврАзЭС — по сути историческое объединение — уже будет создан.