Международный форум ЭКСПО «Китай-Евразия» презентовали 7 мая в Минске

Новости Беларуси. Китайские инвесторы готовы вкладывать в совместные с Беларусью проекты в сфере сельского хозяйства. 7 мая в Минске презентовали международный форум ЭКСПО «Китай-Евразия», который пройдет в городе Урумчи в КНР в сентябре. Организаторы рассчитывают, что экспозиция станет хорошей платформой для развития торгово-экономических отношений между Востоком и Западом. Особый интерес предстоящее событие представляет для региональных компаний.

Синьцзян - крупнейшая по территории провинция Китая в сердце Евразийского континента. В древности по территории региона проходил Великий шелковый путь. Сейчас это важный район общей стратегии открытия западного Китая. Ради его развития Правительство КНР проводит ряд льготных политик.

Три года назад Урумчийскую внешнеторгово-экономическую ярмарку, которая успешно проводилась два десятилетия в этом регионе, наделили повышенным государственным статусом международного характера. Так зародилась ЭКСПО «Китай-Евразия» в Урумчи. Сейчас это основная площадка для переговоров о движении товаров и инвестиций.

Лю Чуаньу, директор бизнес-консалтинговой компании (Китай):

Платформа для экономического сотрудничества регионов. Предоставляется много льгот и условий. Я думаю, для многочисленных иностранных участников будет интересно.

На форуме ЭКСПО «Китай Евразия» представляют и новинки производства, и инновационные технологии. В прошлом году выставку посетили 65 тысяч китайских и свыше 15 тысяч зарубежных гостей. В том числе участвовали в форуме и белорусские компании. Заметный интерес к нашей стране и у китайских бизнесменов.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Наши инвесторы активно ищут возможности, чтобы инвестировать в сельское хозяйство, строительные материалы.

До большой бизнес-встречи в Китае почти четыре месяца, однако предварительные переговоры ведут уже сейчас, в Минске. Это возможность для наших производителей выйти на китайский рынок, а для компаний со стоящими идеями найти средства.

Сю Вейхуа, председатель исполнительного комитета выставки ЭКСПО «Китай-Евразия»:

Для нас Беларусь — стратегический партнер, и мы намерены укреплять связи. Вот и сегодня на встрече с вашим министром экономики мы обсудили создание совместного предприятия по выпуску сельхозтехники. Я уверен, что предстоящая выставка ЭКСПО «Китай-Евразия» поможет наладить еще более тесные бизнес-контакты между региональными компаниями Беларуси и Китая.

Международная выставка ЭКСПО «Китай Евразия» соберет бизнес-элиту с 1 по 6 сентября в китайском Урумчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.