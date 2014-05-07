Проблемное хозяйство в Витебской области: почему телята не кормлены и вырастут ли зерновые, посаженные в голую землю?

Новости Беларуси. Повышения эффективности работы агропромышленного комплекса потребовал накануне на встрече с участниками межведомственной рабочей группы Александр Лукашенко. По словам главы государства, в сельском хозяйстве пока ещё нет необходимой отдачи. Президент отметил, что часть проблемных вопросов лежит на поверхности. Однако, есть и скрытые. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ побывала в одном из не самых благополучных витебских хозяйств и попыталась разобраться, в чём проблема.

Эдуард Куртин, главный специалист Комитета госконтроля Витебской области:

На таких рытвинах будет заделка почвы. Тут вообще агрегат не ходил. Вот он прошел немножко, подравнял, походил. А там вообще оставил нетронутой. Как мы сеем? Для чего мы сем?

А порой и не сеем вовсе. Сегодня в хозяйстве «Синегорское» Сенненского района сеялки попросту простаивают. Одна сломалась накануне, вторую же не могут присоединить к тракторам. Но это еще, как говориться, полбеды. Здесь катастрофически не хватает удобрений. Есть органика, но ее, как оказалось, не на чем вывезти на поля. Получается, сеют аграрии фактически в истощённую землю.

Александр Федюк, главный агроном ОАО «Синегорское»:

По гумуса подбирали площади. Будет надеяться, что будет азот, проведем подкормку яровых зерновых азотом.

В такой ситуации только и остаётся, что лишь надеяться, ведь без удобрений земля вряд ли даст хороший урожай. Страдают и технологии сева: зерно, как и проблемы, на поверхности. Не хватает людей, постоянно ломается техника, накапливаются долги. На стороннюю помощь в этом году в хозяйстве уже не надеются.

Владимир Сухвал, директор ОАО «Синегорское»:

Если даже Витебская ТЭЦ - шефы наши, то практически они только платные услуги нам оказывают. Больше никаких. Решением райисполкома должна была находится у нас техника ЖКХ - 2 единицы МТЗ, и должен механизатор быть.

Потому в «Синегорском» пытаются выкарабкаться из долговой ямы самостоятельно. Прежде всего, зарабатывают на молоке: ежедневно оно даёт до 28 миллионов рублей. Однако, этого хватает лишь на оплату лизинговой техники, раздачу долгов и выплату зарплат. Можно бы заработать и на откорме крупного рогатого скота, но и здесь не всё так гладко.

Анастасия Бут, СТВ:

Этим телятам сейчас примерно 6-7 месяцев. Кормят их сенажом и сеном. Если бы в хозяйстве имелось достаточное количество комбикормов, то ежедневный привес составлял бы не 600 граммов, а, как минимум, в полтора раза больше.

Отсутствие кормов, удобрений, рабочей силы, достойной техники... При отсутствии желания работать, сослаться на огромное количество проблем можно всегда. Но у настоящего хозяина на столе всегда будут и хлеб, и молоко, и мясо. Ведь для того, чтобы всё это было, нужно работать, засучив рукава.