Нацбанк обратился к коммерческим банкам Беларуси с рекомендациями по схеме предоставления розничных кредитов

Новости Беларуси. Розничные кредиты должны стать прозрачнее и дешевле. С такой рекомендацией выступает Нацбанк Беларуси. Соответствующие письма направлены в коммерческие банки в связи со вступлением в силу обновленного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для снижения финансовой нагрузки на клиентов предлагается получать кредиты в безналичной форме. А размер процентов за использование устанавливать исходя из годовой процентной ставки, а не часовой или ежедневной.

Также рекомендовано обновить информацию по кредитам на сайтах банков, сделав ее прозрачной, доступной, полной и достоверной.