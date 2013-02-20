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Нацбанк обратился к коммерческим банкам Беларуси с рекомендациями по схеме предоставления розничных кредитов

20 февраля 2013 08:11
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Новости Беларуси. Розничные кредиты должны стать прозрачнее и дешевле. С такой рекомендацией выступает Нацбанк Беларуси.  Соответствующие письма направлены в коммерческие банки в связи со вступлением в силу обновленного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для снижения  финансовой нагрузки на клиентов предлагается получать кредиты в безналичной форме. А размер процентов за использование  устанавливать исходя из годовой процентной ставки, а не часовой или ежедневной.

Также рекомендовано обновить информацию по кредитам на сайтах банков, сделав ее прозрачной, доступной, полной и достоверной.

# Экономика # Нацбанк Беларуси

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