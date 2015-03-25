Александр Лукашенко, посещая «Пеленг»: Мы будем инвестировать в предприятия завтрашнего дня

Новости Беларуси. Президент считает необходимым поддерживать перспективные наукоёмкие производства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая предприятие «Пеленг». Оно входит в состав Госкомвоенпрома. Результат работы оборонного сектора оценили сегодня положительно. Об этом говорили и на встрече президента с коллективом «Пеленга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современный «Пеленг» вырос из конструкторского бюро, которое было организовано на Минском механическом заводе имени Вавилова еще 40 лет назад. За этот приличный срок предприятие стало самостоятельным. Но главное – успешным и высокотехнологичным производством.

Его конек – оптико-электронные приборы. Одна из последних разработок — прицел на платформе, такой крепят на бронетанковый автомобиль. Например, на крышу машины «Лис». Несмотря на неровности в движении картинка будет четкой. Компактный, маневренный, «мозги» белорусские.

Сергей Литвяков, заместитель генерального директора ОАО «Пеленг»:

Прибор днем видит, как телевизионный канал, а ночью, как тепловизионный, то есть даже ночью на дистанции 4-5 км можно будет определить цель типа машины. Но человек, я думаю, на расстоянии 2,5 км тоже будет наблюдаться. Даже в случае, если человек будет прятаться в кустах.

Почти год понадобился, чтобы пройти путь от идеи до создания первого образца. Эту новинку представили в феврале на престижной Международной выставке вооружений и военной техники в Объединенных Арабских Эмиратах. Спрос есть. Планируют выпускать 200—300 таких приборов в год.

Сергей Литвяков:

Проявлен был огромнейший интерес. Притом интерес проявили не только российские предприятия, даже американцы интересовались. А вообще, в том числе, заинтересовались ими пограничники, потому что прибор может устанавливаться на подвижную машину, двигаться, искать нарушителей.

Востребованы разработки «Пеленга», которые используются в метеорологии, криминалистике и охранных системах. Несмотря на все сложности, предприятие сегодня рентабельно. Впрочем, радует весь военпром. О результатах работы оборонного сектора президенту докладывает Сергей Гурулев. Вотчина у главы Госкомвоенпрома непростая, но, говорит, предприятия справляются.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Проблемы дебиторской задолженности, внешней дебиторской задолженности на предприятиях Госкомвоенпрома отсутствуют. Отсутствуют полностью. И складов нет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Складов нет, значит ничего можете не производить, – тоже мне показатель. Надо чтобы вы производили каждый год больше, продавали и деньги получали от реализованной продукции. Потому что будет бухгалтерская отчетность хорошая, а денег на счетах не будет. Понимаешь, о чем я говорю?

Сергей Гурулев:

Уже 10 лет в должности. Уже понимаю.

Александр Лукашенко:

У тебя этого нет?

Сергей Гурулев:

Нет.

То есть на экспорте белорусская «оборонка» заработала в прошлом году более 800 миллионов долларов. Еще лет пять – и цифру планируют почти удвоить.

Сергей Гурулев:

Мы проводим диверсификацию рынка. Меньше выходим на Российскую Федерацию в 2020 году, это естественно. Дальше увеличиваем количество – Африка, Азия и Европа.

Глава государства ознакомился с новыми и перспективными образцами вооружений, а это уже разработки в сфере ядерных измерений и радиационного контроля. Президенту демонстрируют гамма-спектрометр. Прибор с лёгкостью определяет уровень загрязнения почв и любых других материалов. Впервые его испробовали после аварии на «Фукусиме».

Валерий Кожемякин, директор научно-производственного унитарного предприятия «Атомтех»:

Когда случилась авария на «Фукусиме», мы в течение шести месяцев модифицировали это устройство и отгрузили в Японию 800 таких систем. При этом заняли в сфере контроля продуктов питания, почвы и так далее 25% рынка. Остальное пришлось на США, Германию, Францию.

Наталья Бреус, СТВ:

Еще одно важное дело «Пеленга» — создание космической съемочной аппаратуры. Вот на таком станке шлифуют гигантское зеркало. Потом эту «зеркалку» установят в космический спутник. Космический спутник, конечно, сложный комплекс, но в том числе это и большой фотоаппарат, который с высоты 600 километров он видит метровые объекты. Но в перспективе «белорусский глаз» станет еще зорче и рассмотрит даже более мелкие детали.

Александру Лукашенко доложили, как выполняются его поручения по реализации проектов по созданию отечественной космической техники. Президент посетил корпус, где собирают и испытывают такое оборудование. Там созданы особые, почти стерильные условия. Благодаря усилиям «Пеленга» в Беларуси появилась самостоятельная подотрасль промышленности – производство космической техники.

Рассказали главе государства, как идет сборка оптико-электронных аппаратов. Своими впечатлениями от производства и результатов работы президент поделился с сотрудниками завода. Приехал посмотреть на лучших, говорит Александр Лукашенко. Ведь не случайно руководитель «Пеленга» Владимир Покрышкин – обладатель трех госнаград – орденов Отечества первой, второй и третьей степени.

Работник предприятия «Пеленг»:

Понравилось ли вам на нашем предприятии?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я когда вас вижу, то мне все очень нравится. Главное – это люди. Мне предприятие понравилось, вы работаете, ни у кого денег не просите. Это редкость в наше время, к сожалению. Поэтому предприятие не может не понравиться. Вы, конечно, молодцы, руководителя вашего я не хвалю – он у нас и так уже захвален настолько, чтобы не испортился только. Уже отмечен его ратный труд и подвиг. Дай бог, чтобы здоров только был. Это для него главное. Я так понимаю, вы тоже к нему особых претензий не имеете? То есть шевелится еще? Ну, и слава богу. Для меня это самое главное: если руководитель шевелится, надо отдать ему должное, то и к нему претензий быть не может. Вам спасибо за то, что вы поддержали его в свое время. Я, честно говоря, не верил, что он может так быстро сориентироваться и создать новые площади, новые мощности. Мой интерес был в одном: страна только тогда может считаться безопасной и иметь перспективы для существования, а нам же и развитие надо, в том числе и для развития, если она будет заниматься технологиями завтрашнего дня. Вот ваше предприятие, я публично об этом не раз говорил, атомная станция, которую мы строим, в деревообработке много чего делаем, вершиной чего, может быть, будет Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат. Это будет то, что нам нужно. И таких направлений у нас достаточно прорывных, в том числе и в обороноспособности. Поэтому было поставлено много задач. И я хочу сейчас, мы же экзамен сдаем перед вами, с другой стороны, и вы со мной будете сдавать экзамен перед белорусским народом: вот, что мы сделали передового? Народ должен это видеть, что у нашей страны есть будущее, есть завтра.

Президент подводит итоги посещения предприятия, но говорит и о том, что пришло время подводить итоги работы в стране. В Беларуси кончается пятилетка — что сделано? Многие получилось за эти годы. В пример можно привести не только космические проекты или строительство АЭС, но и «нефтянку».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нефтепереработка у нас очень большая сфера в экономике – 35% нефть, нефтепереработка, нефтехимия и так далее (35% нашего производства примерно). Поэтому идет модернизация, заканчивается. Вот буду в ближайшее время смотреть нефтеперерабатывающие предприятия. Чтобы мы могли глубину переработки нефти, допустим, довести, как Семашко обещает, до 90-95%, как это во всем мире, а не под 80%, как примерно сейчас у нас. А это большие деньги. Мне, конечно, приятно, когда нефтедобывающая страна типа России просит у нас: дайте нам нефтепродукт. То есть «мерседесов», «роллс-ройсов» понакупали и прочих машин море, а топлива высококачественного с бензином у них маловато. Поэтому они просят у нас. Но мы им говорим: платите деньги, мы же за нефть заплатили, потом за бензин, керосин, солярку, ракетное топливо и вы нам платите. А чтобы это качества было хорошего и рентабельно предприятие работало, надо вести переработку. Это недешево. Это даже не миллионы – это миллиарды долларов. Поэтому по всем направлениям мы что-то начали делать, что-то сделали, как у вас, что-то еще в стадии разработки, стадии строительства и освоения, что-то мы не сделали. Но в течение этого года надо убедиться, что нам осталось доделать, что надо сделать. Особенно в эти сложные времена главное – не остановиться.

Александр Лукашенко рассказал, что предприятия, подобные «Пеленгу», он посещал, будучи в Китае. Кстати, в мае с трехдневным визитом в Беларусь приедет председатель КНР. Это возможность «зацепиться» за новые совместные проекты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это страна, которая ищет сегодня партнеров. Страна, у которой море денег. И если мы окажемся, как сейчас, с ними в партнерах и будем развивать это сотрудничество по всем направлениям, мы можем получить и кредиты, и заказы. Для нас главное – заказы. Поэтому мы к этому визиту очень серьезно готовимся.

Без поддержки наукоемкие предприятия не останутся. Но в первую очередь все внимание в Беларуси будет уделяться тем, где работают на местном сырье. В них и будут инвестировать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сельское хозяйство. Мы вложили немало средств. Сегодня производим экспортной продукции около 7 миллиардов долларов в год. А производим всего около 15 миллиардов долларов – село нам дает для внутреннего и внешнего потребления. Земля есть, все свое, технику сами делаем.

Деревообработка. Почему мы о ней много говорим. Да мы не успеваем перерабатывать тот лесной массив, который у нас вырос. Мы вот делаем то, чтобы меньше зависеть от сырья. А рынки надо искать. Вы же знаете, что деревья растут, грубо говоря, не ниже Украины. Южнее их практически нет. Особенно в Африке, возле экватора и прочее. Есть куда продавать. Поэтому мы и упор делаем на эти предприятия и предприятия завтрашнего дня, такое, как ваше. И в это мы будем в основном инвестировать.

Людей интересовали перспективы строительства арендного жилья для сотрудников предприятия, все-таки это мотивация для молодых специалистов. Впрочем, на успешный «Пеленг» молодежь идет. Президент считает возможным начать такое строительство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если у вас будет желание построить, мы даже где-то вот здесь найдем вам место для жилья. Но он мне пока не сказал, что это надо. Как только скажет, вы получите место для жилья, для строительства арендного жилья. Вообще, я думаю, вы серьезно этим вопросом не занимались. Сейчас, когда проблемы у нас (относительно, конечно) со стройкой, в этой ситуации появилась очень большая конкуренция на рынке. И мне заказчики рассказывают, я об этом говорил, стоит только копейку где-то приподнять – сразу десятки предприятий строительных готовы взять подряды и строить. Если вы готовы строить, скажите. Мы вам, как людям, которые всегда держат слово, предоставим эти площади.

Глава государства не против того, чтобы «Пеленг» расширялся. Выделение дополнительной земли — вопрос решенный. Уже напоследок Александру Лукашенко подарили вот такой снимок, сделанный приборами «Пеленга».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это во Дворце Независимости, чтобы было видно, что у нас есть такие предприятия.