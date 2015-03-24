Белорусско-испанский бизнес-форум: перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

Новости Беларуси. Первый белорусско-испанский бизнес-форум собрал в Минске представителей 25 крупнейших компаний из Мадрида, Барселоны, Валенсии. Подобные встречи — возможность для отечественных предприятий выйти на новые рынки сбыта, а также площадка с огромным инвестпотенциалом.

Совместному белорусско-испанскому производства обуви уже 15 лет. Вместе с инвестором пришли на предприятия и европейские технологии.

Сергей Матяш, начальник производства обувной компании:

Это были и новые модели, и новые материалы, технологии, что позволило найти своего покупателя на рынке, завоевать свою нишу.

Два десятка лет на рынке и предприятие по производству мебели. Белорусское качество дополняет испанская изысканность.

Максим Слиж, СТВ:

Пока товарооборот между странами не превышает полумиллиарда долларов, однако, как обещают договоренности, в ближайшие годы эта сумма значительно вырастет. Заметно, что в Беларусь испанские компании приехали не на «смотрины», как принято называть подобные встречи в бизнес-кругах, а с конкретными предложениями.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике, в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Мы з адной з буйшейшых іспанскіх кампаній, якая мае гадавы абарот 45 млрд еўра, абмяркоўваем магчымасць удзелу яе ў бадаўніцтве заводаў, фабрык каля буйнейшых гарадоў Беларусі по перапрацоўцы адходаў. Мы таксама абмяркоўваем магчымасць удзелу гэтай кампаніі ў пабудове гідраэлектрастанцыі. Дарэчы, сёння у Міністэрствэ энэргетыкі Беларусі мы будзем таксама гэта пытнанне абмяркоўваць.

Взаимный интерес испанских и белорусских бизнес-кругов огромен. В планах — организация совместного производства биотоплива, металлоконструкций, азотных удобрений.

Отмечают гости и один из самых важных факторов, без которого бизнес существовать не может, — надежность будущего партнёрства.

Хавьер Берзоса, бизнесмен (Испания):

Мне очень интересно Ваше сельское хозяйство. Наша компания занимается производством печей, которые работают на биомассе. Я надеюсь, что Беларусь заинтересована в такой продукции. Хотелось бы создать совместное предприятие по их производству.

Джуан Педро, бизнесмен (Испания):

В моих планах посетить мэрию Минска, а также минский метрополитен. Мы хотим увидеть, как работает ваше метро и предложить свою продукцию. И увидеть в каких направлениях мы можем сотрудничать с вами. Я впервые участвую в этом форуме. Но я чувствую, что мы найдем точки соприкосновения для взаимного сотрудничества.

В ходе форума бизнесмены посетят ведущие предприятия страны. Проведут ряд переговоров, в том числе и о возможностях выхода отечественной продукции уже в ближайшее время на новые европейские рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.