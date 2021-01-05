Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»

Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт» – крупнейшее предприятие в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня оно включает 16 коммерческих организаций, здесь работают порядка 4 тысяч сотрудников. Холдинг развивается по ряду направлений: это производство бытовой и промышленной электроники, строительство, логистика и услуги.

Даже в это непростое время для мировой экономики предприятие работает с прибылью. В условиях пандемии есть спрос и на телевизоры, и другую продукцию. Большая часть товаров уходит на экспорт. Это Германия, Вьетнам, Казахстан.

Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался состоянием и использованием производственных помещений холдинга. В Минске пока остаются незадействованными несколько таких площадок. Есть предложение на них развивать сферу услуг. Однако Президент считает, что необходимо все взвесить, просчитать все плюсы и минусы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Позиция первая – это ты. Все, что тебе, Юрий Иванович (Предко Юрий Иванович – генеральный директор холдинга «Горизонт» – прим. ред.), тут надо, и то, что ты в перспективе можешь потянуть, чтобы потом не ходить где-то искать, надо забрать здесь, то есть под свое производство или под какое-то другое. Надо посмотреть, что тут для людей. Смотри: как бы там ни было, где по-пластунски, где как-то – Минск численностью прирастает, пусть немного сдержанно, но прирастает. Куда мы их денем? А так они будут тут заниматься. И посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства. Надо еще раз к этому вернуться.

Что касается новой площадки, куда сегодня и приехал глава государства, то свою работу она начала в марте 2019 года.

Это первый инновационный центр в стране по созданию разработок в сфере электроники.

Появление такого кластера – безусловно, требование времени. Он позволяет быстро превращать идею в готовый продукт и выводить его на рынок. Ведь конкуренция сегодня серьезная.