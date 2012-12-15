Александр Лукашенко поручил сделать Шклов Форест образцовой мебельной фабрикой

Новости Беларуси. Наряду с крупными деревоперерабатывающими предприятиями необходимо развивать и более мелкие организации отрасли. Соответствующее поручение глава государства дал сегодня во время рабочей поездки в Могилевскую область.

Александр Лукашенко незапланированно приехал на деревоперерабатывающее предприятие Шклов Форест. Владельцы - из Латвии и США. Фирму, созданную с участием иностранного капитала, Александр Лукашенко уже посещал 7 лет назад, в июле 2005 года. Тогда речь шла о планах по развитию производства и увеличению глубины переработки древесины, в то время как фирма в основном занималась лесозаготовками и производством некоторых пиломатериалов. Вся продукция отправляется на экспорт в Россию и Прибалтику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это должна быть фабрика. Не надо говорить, что это цех. Это хорошее (под 200 человек будет работать), очень мобильное производство, которое может перестроиться в любой момент.

Мы смотрели деревообработку. Это республиканского уровня предприятие, крупное объединение. Мы делаем глубокую мощную переработку, и это 75 процентов от всей деревообрабатывающей промышленности. Это высокого уровня, который подчинен правительству. Там работают по полторы-две тысячи человек, а здесь по двести человек. Но мы ни в коем случае не будем забрасывать вот это низкого уровня производства! В малых городах двести человек, которые будут получать 700-800 долларов зарплаты! Это приличное место для работы людей. И нам надо ориентироваться на эти предприятия. Это образцово-показательная, я этого не боюсь, будет мебельная фабрика, по образцу которой мы будем модернизировать все мебельные цеха, как раньше их называли. Таким образом, это даст толчок к развитию малых городов.

Меня интересует больше всего, чтобы была глубина переработки, высокая добавленная стоимость и так далее.

Представитель Шклов Форест:

На сегодняшний день монтируется, ДМК нам фундамент делает под сушильный комплекс. В январе-феврале у нас запланирован монтаж сушильного оборудования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Твоя задача, под твоим контролем, железобетонно в будущем году к 7 ноября мы должны осуществлять глубокую переработку древесины по максимуму и продавать как на экспорт, так и на внутренние нужды. Ну, в принципе, у нас добра этого в стране хватает, тут трудно даже, может быть, конкурировать будет с крупными мощными деревоперерабатывающими предприятиями после того, как запустим. Но на Западе ты абсолютно будешь конкурентоспособный.

До этого Александр Лукашенко посетил целый ряд проблемных предприятий деревообработки. Это были крупные государственные заводы. Но и частник показал что хозяйствует не лучше. Однако Президент тогов подождать до следующего года. Директор предприятия Владислав Изотов показывает помещения, которым предстоит реинкарнация. И цеха, и хозпостройки оставляют желать лучшего. Вот сооружение 1902 года, факчески архитектурная ценность - требует реконструкции, как и все остальное. После модернизации - это требование главы государства - здесь должна быть образцовая фабрика. А опыт станет примером развития подобных объектов для малых городов.

Если инвесторы не будут справляться с модернизацией производства, помочь в переоснощении могут и местные власти. В этом случае часть акций перейдет государству.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну, встретимся 7 ноября, а раньше сделаешь - я ж летаю тут часто.

