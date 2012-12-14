Александр Лукашенко на «Витебскдреве»: Пришло время напрягаться. Дурница закончилась

Новости Беларуси. Первую часть инвест-проекта на «Витебскдреве» должны реализовать уже будущей весной. Такую задачу поставил глава государства. Президент продолжает рабочую поездку по регионам и 14 декабря он посещает Витебскую область. В центре внимания – вопросы социально-экономического развития, а также темпы модернизации деревообрабатывающей отрасли.

«Витебскдрев» входит в число 9 предприятий республики, где реализуют инвестиционные проекты. Здесь, как и на других, сроки ввода новых цехов затягиваются. Завод построен еще в 30-х годах прошлого века. Перевооружение начали, чтобы увеличить мощности, расширить ассортимент и улучшить качество продукции. Проект предусматривает выпуск МДФ и напольных покрытий. Новый цех должны ввести в первой половине 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В областном центре есть переулок Стахановский. И именно здесь расположено предприятие с 85-летней историей – «Витебскдрев». Но своими трудовыми результатами этот завод можеть похвастаться далеко не всегда.

О том, что работают здесь отнюдь не стахановскими темпами ясно и без объяснений. Поручение о модернизации, которое Президент дал еще в 2006 году, не выполнили даже к 2009 году, когда Александр Лукашенко приезжал на «Витебскдрев» проверить задание по техперевооружению. Сравнительно с архивными кадрами понятно, что за три года из старых выросли современные цеха. Но до сих пор они не работают. Поэтому первое, что интересует Президента — сроки.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Деньги были, все было, а стройку провалили.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Они до 1 марта это сделают?

Александр Косинец, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

До 1 марта строительно-монтажные работы доведут. К 31 декабря будет подано отопление, оборудование все стоит. Они за две недели работы под пристальным вниманием облисполкома на три месяца отставание форсировали.

Обновление производства позволит увеличить экспорт продукции, и как следствие – зарплаты сотрудникам. Главное – не затягивать сроки. А на этом предприятии их переносили уже 4 раза. В первую очередь из-за строителей. Деревообрабатывающие предприятия должны неукоснительно соблюдать сроки модернизации. Такую задачу перед отраслью поставил глава государства, посещая «Витебскдрев».

Губернатор области первым делом хвастается успехами региона. Прибыль за счет реализованных товаров собственного производства выросла в 4 раза, за год увеличилась и средняя зарплата с 300 долларов до 580. Александра Лукашенко интересует и выполнение поручений в агропромышленной сфере. Как известно, к концу года в каждой области должно быть модернизировано по 1 молочно-товарному комплексу. Закончить к 1 января не успевают. Тем не менее Президент подчеркивает в сельском хозяйстве важны не столько повышение урожайности или надоев молока, а рентабельность предприятий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У вас курс правильный: дисциплина, порядок. Взяли кредиты, долг платежом красен. Его надо возвращать. Все должно быть честно. Вы это правильно делаете. Удои, как урожайность, кому они нужны? Мне важно… важно, конечно, 4-5 тысяч будете доить, но это такой текущий показатель. Мне важно, есть ли у вас деньги, получают ли люди заработную плату. Вижу, что у вас это никто не оспаривает, по крайней мере, динамика положительная. Пока я не вижу в области ухудшения, но надо видеть перспективу. То, что у вас есть эти планы, то что вы видите перспективы – это факт.

Сельское хозяйство спорт, культура — это те сферы, куда государство вложило приличные средства, и теперь они должны работать, что называется, на себя. А вот что касается промышленности — с 2014 года на ее модернизацию поручено направить все силы и средства. Говоря о деревообработке — Президент не устает повторять — модернизация провалена. И сделать выводы из такой ситуации должны руководители всех предприятий страны. «Витебскдрев», например, не уложился в сроки из-за несогласованности со строительными организациями.

Александр Лукашенко:

Вот это уже минус для вас, что вы не заставили работать строителей так, как положено.

Я чего мотаюсь? Что мне больше делать нечего по этой деревообработке сегодня? Как пастух хожу по предприятиям. Я вам дал четкий сигнал, более того, я взял на себя великую ответственность, подписав соответствующий декрет, за что меня молотят, начиная от Америки и заканчивая Россией. Вы читаете это. Поэтому я никому не прощу. Работать вы должны день и ночь.

Я говорил уже: в 41 году перекидывали в Сибирь при минус 40-45 станки и выпускали боеприпасы и танки. Крыши не было над головой. Но у нас и крыша есть, и тепло. Что мешает людям работать и зарабатывать? Пришло время напрягаться. Все, хватит. Дурница закончилась. Поэтому ты сроки даже не подвергай сомнению.

Президенту показывают новый цех. Это линия по производству ламината. Оборудование обещают запустить до 24 января, правда производить напольное покрытие пока не из чего. Выпуск необходимых плит МДФ еще не начат. Новая линия в год будет изготавливать 140 тысяч кубометров ламинированных плит, а производство, с учетом объемов строительства жилья в Беларуси, в основном нацелено на внутренний рынок. Такая импортозамещающая продукция так же понадобится производителям мебели и дверей.

Представитель «Витебскдрев»:

Макеты мы делаем сами, сами все производим у себя, доска подоконная. Сделали энергосберегающее окно, заполнение аргоном, очень хорошее окно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если бы у тебя вся такая продукция была, как на выставке, аккуратненькая, так у тебя бы покупали ее. Почему такой красавец-окно не купить?.. Или это только у тебя для выставки?

Представитель «Витебскдрев»:

Мое окно, я горжусь, хорошее в республике. У меня окна хорошие.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это тоже ты делаешь? Да?

Представитель «Витебскдрев»:

Да, поддоны на экспорт в Голландию, Бельгию отправляем. У нас линия поддонов мы там будем посещать, я покажу. А это все наши окна.

Для Витебской области лес и продукция деревообработки - товары экспортные. Поэтому Президент обращает внимание — даже пустующие помещения можно приспособить под производства, учитывая дешевизну сырья. Цифры говорят сами за себя. В среднем - кубометр леса стоит 90 тысяч рублей — готовая продукция 1200 долларов! Выгода очевидна, но в экспорте Витебской области деревянная продукция мизерный 1%.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Кругом леса, которые мы не перерабатываем, а здесь же, смотри, любую древесину и такую, и такую, и такую завез, переработал и раз в очереди стоят люди, почему не произвести? Это преступление, когда у нас пустуют площади, которые еще можно задействовать.

Стоит учитывать и выгодное расположение региона - он граничит с Россией, Литвой и Латвией. Впрочем, продукцию этого предприятия можно встретить в 24 странах мира. Не только в СНГ, но и в Западной Европе. Не дремлют и конкуренты. В соседней России к 2015 году введут в строй сразу несколько подобных объектов. Поэтому затягивать с модернизацией нельзя. Со стартом работы новых производственных линий на «Витебскдреве» экспорт планируют увеличить на 50%. Кстати, оборудование рассчитано на 30 лет. Но самое главное - появится 130 новых рабочих мест и дополнительная прибыль. Что в конечном итоге отразится и на зарплатах.

Анатолий Юхновец, генеральный директор ОАО «Витебскдрев»:

В настоящее время у нас зарплата, вот за октябрь месяц, составила где-то 410-420 долларов по предприятию, поэтому нам осталось мало, мы вводим сейчас котел, который даст нам экономию в месяц от 1 миллиарда до 1,5 миллиардов и часть этих денег, где-то 650-700 миллионов пойдет на выплату заработной платы. Мы как раз подойдем к этому рубежу, к этой отметке 500 долларов.

Закончить переоснащение быстрее — общий интерес. Уже через 2 года экспорт предприятия увеличится в 4 раза. А зарплата для 1900 рабочих в среднем вырастет до 820 долларов. 15 декабря Президент продолжит рабочую поездку. В Могилевской области в центре внимания вопросы модернизации предприятий по переработке льна.