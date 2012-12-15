Александр Лукашенко на льнозаводе в Шклове: Все выстроено! Но и здесь мы отстаем

Одна из тем сегодняшней рабочей поездки Президента по Могилёвской области - модернизация и реконструкция льнозаводов в Беларуси. Посещая такое предприятие в Шклове, Александр Лукашенко поручил до конца 2014 года завершить техперевооружение объектов этой отрасли, чтобы в 2015 они уже вышли на эффективную работу. Помимо этого, при создании новых производственных линий необходимо уделять внимание вопросам использования отечественных материалов. В части экспорта продукции из льна глава государства сделал акцент на глубину переработки. Ведь стоимость готовых изделий в разы выше, чем льноволокна или сделанной из него ткани. Александр Лукашенко также напомнил о своих поручениях по поводу повышения качества льняного сырья. Свой вклад здесь должны внести и ученые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вот мы по деревообработке говорили - а это новая программа! Она была мною в свое время утверждена. Мы должны, по-моему, 18-20 в 2015 году иметь таких предприятий. По стране 18, которые выработают нам 60 тысяч тонн волокна, льняного волокна. И при том высокого качества и определенного размера, из которого мы будем льняные ткани изготавливать. У нас есть крупный льнокомбинат, который тоже находится под модернизацией.

Все выстроено! Но и здесь мы отстаем. Поэтому придется ускоряться. В 2015 году мы должны это все закончить.

«Шкловский льнозавод» начинает свою историю с 1932 года. Здесь было установлено первоклассное оборудование. Во время Второй мировой немцы все станки вывезли в Германию. Несмотря на все трудности, предприятие удалось восстановить. С тех пор стараются продолжать традицию: быть в топе самых технически подкованных предприятий в своей отрасли. Именно на этом заводе сегодня шла речь о всей отрасли.

Вопросам ее развития Президент уделяет самое серьезное внимание. Республика традиционно славилась льноводством, имела от этого выгоду. Когда-то почти каждая четвертая тонна льноволокна, продаваемая в мире, была из Беларуси. Для того, чтобы дать стимул к возрождению отрасли, были даны десятки поручений. Во-первых, касательно модернизации предприятий. Как это происходит, можно увидеть на примере того же Шкловского завода. Вот так выглядит старое предприятие. Малоэффективные линии. В цеху тяжело дышать от пыли. И совсем другие условия на новом производстве. Фильтр-камера задерживает всю пыль. Новая бельгийская линия позволяет увеличить объёмы производства в три раза. Теперь есть возможность выпускать больше качественной продукции. Все вместе позволит увеличить выручку производства и зарплаты работников.

По словам специалистов, экономический эффект от модернизации может быть ещё более внушительным, если будет решён «сырьевой» вопрос. Сейчас на заводе перерабатывают урожай этого года. Кстати, чем светлее по цвету лен, тем качество выше. Определены сырьевые зоны, те районы, где может успешно возделывать эту культуру. Ученые, а это целый Институт, разрабатывают новые сорта. Важно еще соблюдение всей технологии выращивания. Стоит не вовремя убрать лен - уже качество потеряно. Пока задание по производству сырья не выполнено.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если не будет в будущем выполнено мое требование по сырью, пеняйте сами на себя. Вывод один: лен вы производите плохо. Поэтому каждому губернатору, я об этом серьезно подумаю, в будущем году персональное задание (как мы это делали по фермам, мы их превращали в молочно-товарные комплексы), то вам задача вырастить хороший лен. 6 центнеров льносемена урожайность с гектара, и 12 центнеров льноволокна у вас должно быть с гектара. Для этого все есть. Говорят, техника, еще что-то не хватает. Всего у нас хватает, у нас не хватает внимания для льна. Тогда, в противном случае, зачем мы затевали эту всю модернизацию?

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

У нас все есть, все возможности созданы в республике, чтобы иметь качественный лен. Есть земля, есть кадры, вся без исключения техника есть, правильно Вы сказали, Александр Григорьевич, надо внимание всех к этому. У нас растет, вот, сырье есть, оно годится для того, чтобы...

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

А убрать не можем!

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

А убрать не можем...

Важна глубокая переработка тресты. Кстати, французы производят 85 процентов льна в Евросоюзе и, тем не менее, с удовольствием закупают наш «полуфабрикат». Ведь одно дело просто продавать сырье за границу, а другое - готовую продукцию. Цена возрастает в разы. Не случайно Президент интересуется, как идет процесс модернизации Оршанского льнозавода.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда закончим модернизацию льнокомбината?

Представитель завода:

2014 год завершим...

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ты сказал, следующий. Следующий – 2013!

Представитель завода:

2014 год завершается по графику модернизация, 2015 год – уже по полной программе будет...

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не дай Бог ты мне сорвешь модернизацию льнокомбината. Через год вы должны закончить Оршанский льнокомбинат, как договаривались. Мы должны производить супер ткани льняные, мы умеем это делать. Ткани продавать и волокно на экспорт - разница?

Представитель завода:

В 2 раза. А если изделия – то в 4.

Что касается перспективы развития старого производства «Шкловского льнозавода». Существующие там линии после капитального ремонта планируют передать на другие предприятия. Часть старых зданий снести, а территорию передать городу для строительства жилья. А вот к капитальным сооружениям стоит подойти по-хозяйски. Как вариант, поставить еще одну линию по переработке сырье высокого качества.

Президент покритиковал Правительство за то, что до сих пор нет четкого плана развития отрасли.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Выстраивайте организационную структуру, убирайте лишнее структуры, но за зиму все надо определить. Льну в стране быть. Мы же школу такую имеем. От возделывания тристы, льна до производства прекрасных тканей. Нам что, загубить эту школу? Это же наше! Это наше! И на рынке сегодня спрос хороший.

Плюс таких производств очевиден: они завязаны на собственном сырье. И могут приносить государству гораздо большие валютные поступления.