С 1 января в Беларуси повысится минималка

Новости Беларуси. Уже с 1 января 2013 года минимальная заработная плата в Беларуси составит 1 миллион 395 тысяч белорусских рублей. Такое решение приняло правительство. За этот год сумма увеличивалась уже не раз.

Так, с 1 января 2012 года месячная минималка установилась на уровне 1 миллиона белорусских рублей. С учетом индексации с мая нынешнего года она повысилась на 47 тысяч, с июля - на 54, с августа - на 104, с октября — на 109.

Установленный размер минимальной заработной платы обязательный для любого работодателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.