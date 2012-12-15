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С 1 января в Беларуси повысится минималка

15 декабря 2012 09:51
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Новости Беларуси. Уже с 1 января 2013 года минимальная заработная плата в Беларуси составит 1 миллион 395 тысяч белорусских рублей. Такое решение приняло правительство. За этот год сумма увеличивалась уже не раз.

Так, с 1 января 2012 года месячная минималка установилась на уровне 1 миллиона белорусских рублей. С учетом индексации с мая нынешнего года она повысилась на 47 тысяч, с июля - на 54, с августа - на 104, с октября — на 109.

Установленный размер минимальной заработной платы обязательный для любого работодателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Зарплаты в Беларуси

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