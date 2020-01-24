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С 30 января «Белпочта» повышает стоимость некоторых услуг

24 января 2020 14:44
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Новости Беларуси. «Белпочта» объявила о повышении тарифов на некоторые услуги по пересылке корреспонденции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет в первую очередь о заказных письмах массой до 20 граммов.

С 30 января «Белпочта» повышает стоимость некоторых услуг-1

Стоимость их отправки увеличится на 8 копеек и составит для физических лиц 1,98 рубля, для юридических – 2,04 рубля. Ускоренная пересылка и некоторые другие способы доставки подорожают в среднем на 5 %. Тарифы на универсальные услуги – такие, как пересылка простой карточки, письма или бандероли – остаются на прежнем уровне. Нововведения вступят в силу 30 января.

О других новостях экономики за 24 января читайте здесь.

# Почта Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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