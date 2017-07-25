Александр Лукашенко: «От сельхозмашиностроения зависит работа всего сельскохозяйственного комплекса, экономики сельского хозяйства»

По итогам разговора во Дворце Независимости предприятия нацелены на кооперацию. Новое производство позволит создавать технику мирового уровня, что повышает экспортный потенциал Беларуси. На линиях планируют собирать газонные, садовые и тракторы для виноградников.

Правительство предлагает создавать сельскохозяйственные машины на базе холдинга «Амкодор». Речь идет о моделях, которые не производит и не планирует выпускать известный отечественный гигант – МТЗ. В таком случае конкуренция исключается.

Новости Беларуси. Совместное предложение по развитию тракторостроения в Беларуси подготовят МТЗ и «Амкодор». Будущее отрасли 25 июля обсудили на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мне нет необходимости говорить о значении этой отрасли для Беларуси. Она затрагивает интересы не только регионов нашей страны, но и в целом всего государства. Для смежных промышленных предприятий это весьма важно, локомотив их развития по комплектации. Расположены они по всей стране. От положения дел в сельхозмашиностроении во многом зависит работа всего сельскохозяйственного комплекса, экономики сельского хозяйства. Это, естественно, отражается и на социальной сфере.

Частные вопросы развития того или иного вида трактора, даже, возможно, который востребован на международном рынке, внутреннем рынке, нельзя принимать без общей концепции.

Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов? Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы тракторостроения или создавать новую школу? Хотя и на «Амкодоре» есть отдельные элементы подобного опыта. При этом надо иметь в ввиду, что нездоровая конкуренция нам в стране не нужна. Конкуренция, которая будет на внешних рынках сбивать цены, и в результате будет давление друг на друга производителей. Более того, не хотелось бы нездорового перетока кадров с одного предприятия на другое и так далее. В общем, дестабилизация, нездоровая конкуренция в стране не нужна. Это однозначный ответ.

То, что наконец-то правительство начинает предлагать проекты, я так понимаю, по китайским кредитам, связанных с материальным производством, – это уже хорошо, потому что материальное производство дает отдачу прибыли и окупаемость кредитов. В противном случае мы все эти кредиты можем положить на бюджет и потом надорваться. Окажется неподъемным для нашего бюджета.

В настоящее время «Амкодор» реализует инвестиционный проект с использованием китайских кредитов. На эти средства будет построен завод по производству специальной техники. Две линии расположатся в поселке Колодищи. Туда переедет часть существующего производства.

По данным Минпрома, мировой кризис негативно отразился на белорусском тракторостроении – снизились объемы производства и продаж. Однако свою долю на рынке Беларусь не потеряла. В 2017 году оживилась торговля на зарубежных рынках. Поставки МТЗ выросли – за первое полугодие экспорт увеличился на 28%.