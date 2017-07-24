Новости экономики за 24.07.2017

Для сравнения в 2005 году их было чуть больше шести тысяч.

За последние 11 лет количество занятых в этой сфере увеличилось на треть. Таким образом, агро-бизнесом занимаются почти десять тысяч человек.

Итак, самыми экзотическими являются выращивание голубики, вешенок и шиитаки, новые ниши и в животноводстве. Индейками и страусами сегодня удивить трудно, а вот сверчковая ферма или улиточный сад – это действительно диковинка. Заработки – коммерческая тайна.

которые оставили жизнь в городе и решили сконцентрироваться на натуральном хозяйстве.

Преуспели также в животноводстве. Некоторые истории действительно вдохновляют: среди фермеров много людей,

В 2017 году стабильность рубля, некоторое укрепление к доллару и в целом привязка к корзине валют сделало переводы рублевых депозитов в валютные бессмысленными. Кроме того, одновременно произошло и снижение ставок по депозитам в евро и долларах.

то сейчас эта величина снизилась до 73%.

Вкладчики стали больше доверять национальной валюте. Если в 2016 году удельный вес валютных вкладов в общем объеме депозитов превышал 80%,

Курортные сборы в России и Беларуси никак не повлияют на взаимный гостевой поток. Такое мнение высказали в Республиканском союзе туристических организаций. На данный момент,

подобный платеж есть в наших санаториях – максимальная ставка до 3 % от цены путёвки.

В следующем городу курортный сбор появится и в нескольких популярных у иностранцев регионах России: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры, но тариф будет настолько минимальным, что вряд ли принципиально скажется на стоимости путевок.