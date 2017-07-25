Состояние фармацевтической отрасли обсудили на Борисовском заводе медпрепаратов

Новости Беларуси. В Беларуси будет продолжена политика по импортозамещению на рынке лекарств, а цены на препараты не должны быть горькой пилюлей. Положение дел в фармацевтической отрасли обсудили на Борисовском заводе медпрепаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 июля в городе проходит выездное заседание правительства по вопросам социально-экономического развития Борисовкого района. Перед началом заседания участники посещают ряд промышленных предприятий, на которые возлагается основная роль в повышении эффективности и конкурентоспособности района. Внимание – к развитию малого и среднего бизнеса, а также созданию новых рабочих мест. Кроме того, в ходе заседания будет дана оценка развитию агропромышленного комплекса. Озвученные предложения лягут в основу плана по развитию Борисовского района.