Лёгкая промышленность в аграрном районе: в Лиозно открыли швейную фабрику с перспективой создания до 300 рабочих мест

Новости Беларуси. Инвестор – известная в Беларуси трикотажная компания, с хорошо налаженным рынком сбыта. Ожидается, что подобная инициатива поможет вернуть в район тех местных жителей, которые раньше были вынуждены искать работу за его пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще несколько недель назад Виктории приходилось ездить на работу в российский город Рудня. Подъем в шесть утра, дома бывала ближе к ночи. 4-летнего сынишку почти не видела.

Виктория Кислушкина, швея, житель Лиозно:

Раньше далеко ездить приходилось на работу, приходилось родителям оставлять ребенка, чтобы отвести его в сад. А тут по месту – удобно, хорошо, чисто.

За две недели девушка и еще почти три десятка коллег по цеху успели оценить условия труда у себя в городе. Благодаря открытию производства, местные жителей стали возвращаться домой.

Галина Адаменкова, швея, житель Лиозно:

Условия здесь шикарные созданы. Намного легче, и детей чаще вижу. Я все время сидела на работе и беспокоилась. Если вдруг что случиться, могу в любой момент подскочить – садик в пяти минутах от работы.

До конца года здесь создадут еще 100 новых рабочих мест. Уже даже собрали группу из тех, кто готов осваивать новую профессию. Тридцать ныне имеющихся специалистов только за полмесяца отшили полторы тысячи единиц трикотажных изделий.

Заработная плата – сдельная и может достигать 800 рублей. Светлана Воробьева, начальник производства:

Будут еще созданы две бригады, которые будут работать в режиме 2 через 2. По 12 часов. Будет скользящий график работы и тем самым производство не будет простаивать. И тем, кто работает в среднюю смену, у них есть возможность выйти сверхурочно, в выходные подработать, как я говорю остаться после уроков и заработать себе денег. Новое производство в Лиозно создано – всего за 2 месяца. К слову, в аграрном районе практически нет предприятий легкой промышленности.

Иван Лавринович, председатель Лиозненского райисполкома:

Создание таких производств – это поручение Президента, чтобы в таких малых городах были свои производства, чтобы занять свое население. В первую очередь, это новые рабочие места, это инвестиции в район и наша местная продукция.

Планируется, что скоро здесь появится второй анологичный завод. А это еще 200 новых рабочих мест, на которые смогут рассчитывать местные жители. Что для маленького Лиозно – большие возможности.