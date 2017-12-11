Александр Лукашенко об IT-сфере: «Шанс стать страной, которая будет самодостаточна и забудет разговоры о газе и нефти»

Новости Беларуси. Как в Беларуси будет развиваться веб-экономика? Об этом говорили 11 декабря на встрече у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как интернет-технологии упрощают жизнь. Репортаж «Картины мира» о развитии цифровой экономики в Беларуси Главе государства представили проект анонсированного ранее декрета. Документ предусматривает меры по дальнейшему развитию Парка высоких технологий, решению кадровых вопросов, внедрению новых технологий (таких, как блокчейн). В частности, специальный режим для ПВТ продлят до 2049 года. Сделать Беларусь IT-страной и лидером Восточной Европы в построении цифровой экономики – амбициозная задача на ближайшее будущее.

50-страничный документ, оказавшийся сегодня в центре внимания Президента – проект декрета, предполагающего революционные изменения в сфере высоких технологий. Задача максимум – сделать Беларусь IT-страной. Задача минимум – улучшить условия занятия бизнесом, в данном случае – цифровым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не могли и представить еще пять лет тому назад, что на эту тему нам придется вести очень предметный, не то что концептуальный, а уже разговор на уровне принятия решения. На уровне главы государства. Так быстро и бурно развивается жизнь, и от этого никуда не уйти. Если мы в этой бурной жизни отстанем, значит, мы опять же будем страдать, что у нас чего-то хватает, как мы страдали последние годы, что не хватало нефти, природного газа и еще чего-то. Ну вот шанс. Шанс у нас стать страной, которая будет самодостаточна и забудет о разговорах о природном газе, нефти и других ресурсах. Борьба в мире за современные технологии и специалистов сейчас развернулась самая острая. И первые, и вторые рвутся туда, где самые выгодные условия. Беларусь в этой гонке не хочет опоздать. Документ содержит нормативную основу даже для внедрения такой новой технологии как блокчейн. Здесь наша страна может оказаться одной из первых.

Евгений Горин, СТВ:

В Беларуси 30 тысяч айтишников, которые ежегодно обеспечивают валютную выручку в размере примерно 1 миллиард долларов. Декрет «О развитии цифровой экономики» создаст условия, когда эта цифра может значительно вырасти. Льготный режим для работы резидентов Парка высоких технологий продлят до 2049 года. «Белорусская Кремниевая долина» станет площадкой и для развития беспилотных такси и искусственного интеллекта. Сделки теперь можно заключать по принципу английского права, как и везде в мире. Бизнесменам больше не надо уходить в иностранные юрисдикции, выводить деньги из страны через третьи лица.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

Условия для того, чтобы сюда приходил капитал, IT-компании. Самые благоприятны условия для развития новых блокчейн-технологий. Но ключевой момент – чтобы это все давало пользу нашей стране. Всей экономике, всему белорусскому народу. И как раз вот это обсуждалось – чтобы инвестиции приходили сюда, в Беларусь, вливались в экономику Беларуси. Чтобы технологии помогали улучшать работу нашей промышленности, сельского хозяйства, образования. Чтобы здесь оставались финансовые средства. Чтобы бюджет государства, из которого поддерживаются многие люди, получал от этого пользу.

Вводится уведомительный порядок в валютном контроле. Отправлять и получать деньги айтишники смогут по обычным инвойсам (то есть электронному перечню услуг, товаров и цены, без лишних справок и печатей). Исчезает пугающая многих субсидиарная ответственность. В случае банкротства отвечать придется только суммой инвестиций, а не всем имуществом. Кстати, примерная выживаемость стартапов – 1 к 10, это нормальная мировая практика. Одним из приоритетов отрасли станет образование IT-специалистов.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Самое главное – вызов для общества в образовательном плане. Пришло время, когда человек должен знать как минимум не один язык, желательно – иностранный. То есть в принципе у нас двуязычие традиционное, белорусский и русский язык. Очевидно, что мы должны знать и английский, причем это должен быть очень рабочий язык. Об этом сегодня очень много говорили, особенно представители деловых кругов. К сожалению, мы несколько отстаем и в части подготовки специалистов в области традиционной IT-индустрии. Потому что в принципе сейчас нужно уже говорить о том, что само образование должно предполагать иные несколько навыки. Это навыки архитектора и так далее. И от специальностей смежных c IT сфер, которые требуют продвижения готовых продуктов.

Такие гиганты как Google и Facebook раньше не могли стать резидентами белорусского ПВТ – их выручка (не от продажи программ, а от рекламы) не стыковалась с законодательством. Декрет устранил эту проблему. Создаются самые широкие возможности для прихода в Беларусь инвестфондов и венчурных организаций. А значит денег, дополнительных рабочих мест, поступлений в бюджет.

Аркадий Добкин, генеральный директор, председатель совета директоров EPAM Systems, Inc.:

Очень много нововведений, которые отражают изменение реальности вокруг нас и потенциально могут поставить Беларусь, во всяком случае на какой-то промежуток времени, в привилегированное положение. Потому что те изменения, которые будут приняты, еще не нашли достаточно широкого принятия в других странах.

Эрик Эстерлис, соисполнительный директор группы компаний IAC Applications (США):

Новые технологии, которые сейчас появились (типа блокчейна), могут кардинально изменить как все это работает. Как интернет даже работает – он его может ускорить. Плюс изменить то, как происходит обмен данными. А с изменением обмена данными появляются новые возможности делать новые вещи. Переход мира в цифровую эпоху означает и переход к цифровой экономике, цифровым товарам и даже цифровым валютам. Впрочем, отдача от всего этого вполне реальная, отражается и на благосостоянии предпринимателя, и компании. Документ остается в таком виде, каким его подготовило само IT-сообщество – в самой либеральной редакции. Президент подпишет его в ближайшее время. Но Александр Лукашенко напомнил о социальной ответственности бизнеса в Беларуси.