Новости экономики за 11.12.2017

Новости Беларуси. Государство поддержит частный бизнес: из городской казны предпринимателям предоставят субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В бюджете на эти цели предусмотрено 817,5 тысяч рублей на 2018 год.

Это больше, чем в году уходящем. Воспользоваться такой финансовой поддержкой смогут предприниматели, чей бизнес развивает сферу экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, высоких технологий. Кто вкладывается в развитие сферы торговли и услуг. В 2017 году такой поддержкой воспользовались 23 субъекта хозяйствования. На субсидии из городской казны выделили 755,5 тысяч рублей.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Тот богат, кто считает все. С удовольствием поддерживаем наших предпринимателей, пусть это в некоторых случаях и небольшие суммы (в некоторых значительные). Все-таки это помогает малому бизнесу развиваться дальше. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

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Их принимает почетное консульство этой страны. Отсюда анкеты и другие необходимые документы для оформления поездки в Таиланд будут направлять в посольство в России. Впрочем, минское консульство при необходимости может пригласить заявителя на личное собеседование. УСПЕТЬ КУПИТЬ ЛОПАТУ

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