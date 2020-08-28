Александр Лукашенко: если ты переработчик, ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами и совхозами

Новости Беларуси. Филиал «Савушкин-Орша» создали осенью 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Филиал «Савушкин-Орша» создали осенью 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высокотехнологичная производственная площадка была построена с нуля на месте устаревшего молокоперерабатывающего завода. Вложили более 41 миллиона долларов. Привлекать инвестиции будут и дальше. К концу 2020-го цифра вырастет до 45 миллионов.
Валерий Сульжиц, директор ООО «Савушкин-Орша»:
За это время построили приемное отделение, смонтировали, запустили в эксплуатацию оборудование цеха мягких сыров, провели модернизацию котельной, компрессорной. Реконструкция проводится в несколько этапов. Первый этап предполагает переработку 300 тонн молока в сутки. Дальнейшее расширение будет производиться до 600 тонн молока в сутки, поэтому уже сейчас активно работаем над нашей сырьевой зоной.
Создавать сырьевые зоны в Витебской области было решено в начале 2020 года – тогда Президент подписал указ. Проблемы АПК региона поручили решать местной вертикали власти. Отстающие сельхозпредприятия области было задумано укрепить. Так создали семь агрохолдингов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо вкладывать в молоко, надо смотреть за этими колхозами-совхозами, которые у вас есть. У «Савушкин продукт» их 144, здесь 23 колхоза-совхоза. Я настаиваю на том: если переработчик – частный, государственный, не важно – ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами и совхозами. Если ты будешь заинтересован в развитии этих колхозов и совхозов, этой сырьевой зоны, значит, будет хорошо крестьянам и будет хорошо вам. Вот такая вот система. Поэтому было принято решение поддержать Александра Михайловича Мошенского в строительстве этого завода, предоставить ему сырьевую зону с условием, что она будет развиваться.