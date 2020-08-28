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Александр Лукашенко: если ты переработчик, ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами и совхозами

28 августа 2020 22:26
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Новости Беларуси. Филиал «Савушкин-Орша» создали осенью 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: если ты переработчик, ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами и совхозами-1

Александр Лукашенко: если ты переработчик, ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами и совхозами-3

Высокотехнологичная производственная площадка была построена с нуля на месте устаревшего молокоперерабатывающего завода. Вложили более 41 миллиона долларов. Привлекать инвестиции будут и дальше. К концу 2020-го цифра вырастет до 45 миллионов.  

Александр Лукашенко: если ты переработчик, ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами и совхозами-6

Валерий Сульжиц, директор ООО «Савушкин-Орша»:  
За это время построили приемное отделение, смонтировали, запустили в эксплуатацию оборудование цеха мягких сыров, провели модернизацию котельной, компрессорной. Реконструкция проводится в несколько этапов. Первый этап предполагает переработку 300 тонн молока в сутки. Дальнейшее расширение будет производиться до 600 тонн молока в сутки, поэтому уже сейчас активно работаем над нашей сырьевой зоной.  

Александр Лукашенко: если ты переработчик, ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами и совхозами-9

Создавать сырьевые зоны в Витебской области было решено в начале 2020 года – тогда Президент подписал указ. Проблемы АПК региона поручили решать местной вертикали власти. Отстающие сельхозпредприятия области было задумано укрепить. Так создали семь агрохолдингов.  

Александр Лукашенко: если ты переработчик, ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами и совхозами-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Надо вкладывать в молоко, надо смотреть за этими колхозами-совхозами, которые у вас есть. У «Савушкин продукт» их 144, здесь 23 колхоза-совхоза. Я настаиваю на том: если переработчик – частный, государственный, не важно – ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами и совхозами. Если ты будешь заинтересован в развитии этих колхозов и совхозов, этой сырьевой зоны, значит, будет хорошо крестьянам и будет хорошо вам. Вот такая вот система. Поэтому было принято решение поддержать Александра Михайловича Мошенского в строительстве этого завода, предоставить ему сырьевую зону с условием, что она будет развиваться.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Мошенский # Фотофакт

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