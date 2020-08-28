Александр Лукашенко: если ты переработчик, ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами и совхозами

Валерий Сульжиц, директор ООО «Савушкин-Орша»: За это время построили приемное отделение, смонтировали, запустили в эксплуатацию оборудование цеха мягких сыров, провели модернизацию котельной, компрессорной. Реконструкция проводится в несколько этапов. Первый этап предполагает переработку 300 тонн молока в сутки. Дальнейшее расширение будет производиться до 600 тонн молока в сутки, поэтому уже сейчас активно работаем над нашей сырьевой зоной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо вкладывать в молоко, надо смотреть за этими колхозами-совхозами, которые у вас есть. У «Савушкин продукт» их 144, здесь 23 колхоза-совхоза. Я настаиваю на том: если переработчик – частный, государственный, не важно – ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами и совхозами. Если ты будешь заинтересован в развитии этих колхозов и совхозов, этой сырьевой зоны, значит, будет хорошо крестьянам и будет хорошо вам. Вот такая вот система. Поэтому было принято решение поддержать Александра Михайловича Мошенского в строительстве этого завода, предоставить ему сырьевую зону с условием, что она будет развиваться.