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БелАЗ заключил контракт на 300 миллионов долларов. Самосвалы отправят в Индию

28 августа 2020 14:43
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Новости Беларуси. Победили мировых конкурентов. 96 самосвалов БелАЗ отправят в Индию. Жодинские производители выиграли мировой тендер, обойдя конкурентов из Японии и США, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

БелАЗ заключил контракт на 300 миллионов долларов. Самосвалы отправят в Индию-1

Контракт рассчитан на 2 года. 12 машин компания отгрузит в этом году, остальные 84 – до конца 2021-го. Общая сумма контракта превышает 300 миллионов долларов.

БелАЗ заключил контракт на 300 миллионов долларов. Самосвалы отправят в Индию-4

БелАЗ завершает предварительный контракт с Индией. Из 77 самосвалов отгружено 56.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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