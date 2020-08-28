БелАЗ заключил контракт на 300 миллионов долларов. Самосвалы отправят в Индию

Новости Беларуси. Победили мировых конкурентов. 96 самосвалов БелАЗ отправят в Индию. Жодинские производители выиграли мировой тендер, обойдя конкурентов из Японии и США, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Контракт рассчитан на 2 года. 12 машин компания отгрузит в этом году, остальные 84 – до конца 2021-го. Общая сумма контракта превышает 300 миллионов долларов.