Новости экономики за 12.11.2019

Новости Беларуси. Что показывают белорусские машиностроители на выставке в немецком Ганновере и сколько пассажиров обслужил в 2019 году Национальный аэропорт? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛОРУССКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В НЕМЕЦКОМ ГАННОВЕРЕ Белорусские производители сельскохозяйственной техники в эти дни демонстрируют свои достижения на профильной международной выставке в Ганновере.

На отечественных стендах представлены как модернизированные серийные, так и новые образцы. В частности, первый в мире инновационный экокомбайн на газовом топливе, а также прототип нового трактора, отвечающего самым высоким европейским экологическим стандартам. Планируется, что эта модель станет базовой при создании современного семейства машин мощностью до 75 лошадиных сил. Выставка продлится до конца недели. В 2019 году в ней участвуют почти 3000 экспонентов из 51-й страны мира. Россия предлагает распространить на ЕАЭС белорусский опыт регулирования цен на сахар Продукты в Беларусь на месяц подорожали на 1% НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ ОБСЛУЖИЛ БОЛЕЕ 4,3 МЛН ПАССАЖИРОВ Национальный аэропорт Минск опубликовал статистику, которая позволяет оценить масштабы хозяйственной деятельности главной воздушной гавани нашей страны. Только за минувший месяц обслужено 2400 вылетов и 430 тысяч пассажиров.