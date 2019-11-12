Беларусь и Россия могут отменить балансы поставок продовольствия

Новости Беларуси. Беларусь готова увеличить экспорт продовольствия в Европу и страны Азии. Это касается молочки, мяса и овощей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать проще станет и с Россией – будет снят целый ряд барьеров. Свои экспортные возможности наша страна представила на 25-й Международной выставке «Продэкспо» в Минске. Оксана Семашко познакомилась с участниками крупного международного форума.

Чинция Дель Дотта подслащает жизнь итальянцев уже много лет. О качестве нашего отечественного молока знает не понаслышке. Вот и сегодня в итальянские ингредиенты добавляет исключительно белорусский продукт.

Чинция Дель Дотта, участница выставки (Италия):

Сюда я привезла основной ингредиент – это смесь мороженого. А здесь, добавив белорусское молоко и сливки, мы можем произвести наше мороженое.

Симоне Трасарти, участник выставки (Италия):

Вы богатая молочная нация. И сейчас нам очень интересно сделать итальянское мороженое с белорусским молоком.

Ожидается, что к 2025-му белорусы ежегодно будут выпускать больше 9 миллионов тонн молока. Наша страна уже в пятерке лидеров по производству этого продукта и первая среди стран СНГ по его потреблению.

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:

Доля национальной добавленной стоимости перерабатывающей пищевой промышленности увеличилась с 2011 по 2017 год практически в два раза. Это рост добавленной стоимости как главный аспект конкурентоспособности.

За последние годы экспорт молока и мяса в Поднебесную вырос в четыре раза. Начали здесь начали продавать отечественные овощи, грибы, соевое масло, крахмал.

Светлана Цыро, начальник отдела сбыта Верхнедвинского маслосырзавода:

На данный момент поставляем в Китай сыворотку сухую и пытаемся наладить экспорт сыров. В Шанхае прошла большая выставка, и наше предприятие тоже принимало там участие.

Все самое лучшее, в том числе и новинки производства, 12 ноября представили в Минске на международной выставке «Продэкспо». Белорусы показали новую линейку макарон твердых сортов.

Галина Антоневич, заместитель начальника отдела компании по производству макарон:

Для здоровья полезны, белков и углеводов содержится больше, жира меньше.

Поскольку Россия наш основной покупатель сельхозпродукции, не обошли вниманием сегодня и тему интеграции в сфере АПК. Не исключено, что между странами уже с 2020 года будут отменены балансы поставок молока и мяса.

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Около 70 % мы реализуем на российский рынок. Сегодня идет оптимизация направлений для того, чтобы мы имели единое понимание и единое направление нашего развития.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Идет обсуждение и стыковки всех нормативных документов. В первую очередь сделать аудит, насколько мы идентичны, схожи в вопросах поддержки нормативно-правовых документов.

Особым спросом пользуется наша хлебобулочная и кондитерская продукция. Как правило, после того, как гости попробуют продукт на дегустации, он становится постоянным угощением на столе.

Игорь Шустов, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

В 47 стран мы поставляем кондитерские изделия. И в Северную и Латинскую Америку, и в Австралию, и в Японию, и в Малайзию.

В эти дни в Минск съехались шеф-повара и кулинары из разных стран мира. Это возможность увидеть своими глазами, как создаются шедевры.

Джордже Костич, почетный президент Ассоциации шеф-поваров Сербии:

Все, что мы сегодня попробовали, было очень вкусно, аппетитно. И нужно где-то остановиться, потому что соблюдать нужно свой вес.

Именитое жюри уже определило, что следующий международный форум поваров должен состояться именно в Беларуси. Высокий уровень организации отметили маститые шефы из Германии, Нидерландов, Швейцарии.

Оксана Семашко, корреспондент:

А уже завтра здесь пройдет международный симпозиум хлебопеков. Он соберет около 200 представителей из разных стран. Так что можно будет не только посмотреть на готовые изделия, но и увидеть их изготовление.