Надежда Ермакова: В четверг, пятницу и сегодня Нацбанк уже покупал валюту

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко заслушал 22 октября плановый доклад председателя правления Нацбанка Надежды Ермаковой. Глава финансового ведомства сообщила, что белорусский рубль по отношению к другим валютам укрепился. На встрече также поднимались вопросы стабильности работы банковской системы, текущего и прогнозируемого уровня инфляции. Президента также интересовали оценки работы экономики в целом. Особенно в вопросе экспортных поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Совсем недавно мы констатировали факт, что нам удалось в какой-то степени переломить хоть небольшие, но негативные тенденции на валютном рынке, связанные прежде всего со слухами и политикой. Хотел бы, чтобы вы в динамике рассказали о том, что происходит на валютном рынке на сегодняшний день, развивается ли эта тенденция на улучшение. Мы должны свято придерживаться того курса, который мы обозначили и огласили народу. Люди должны абсолютно понимать нас и верить. Если Национальный банк провозглашает такую политику, то ее надо и придерживаться. Я хотел бы услышать вашу оценку по работе нашей экономики, особенно на внешних рынках. Что у нас там с задолженностью перед нашими предприятиями, потому что были факты, когда и выручка возвращалась в страну.

Я хотел бы услышать вашу оценку по работе нашей экономики, особенно на внешних рынках. Что у нас там с задолженностью перед нашими предприятиями, потому что были факты, когда и выручка возвращалась в страну.

Надежда Ермакова:

Запланированные на 2012 год показатели выполняются. Инфляция находится в рамках запланированной. За период с января по 16 октября индекс цен составил 117,1%. Уже последняя граница. Среднемесячный прирост - 1,7%. При этом базовая инфляция составила только 14,1%. А рост административно регулируемых цен и цен на овощную продукцию, которые связаны с сезонностью, составил 21,6%. То есть монетарными и рыночными методами инфляция удерживается. Это та политика, которая была обозначена.

На валютном рынке, учитывая налоговые дни и то, что Национальный банк монетарными методами сжал денежную массу, ресурсную базу банковской системы, ситуация тоже улучшилась. В четверг, пятницу и сегодня Нацбанк уже покупал валюту, и таким образом укрепился белорусский рубль.