Новости экономики за 22.11.2018

Новости Беларуси. Зачем сборку ядерного реактора на БелАЭС проводить трижды, какие компании платят в Беларуси «налог на Гугл» и что хочет выяснить концерн «Белнефтехим» с помощью интернет-опроса? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Зачем сборку ядерного реактора на БелАЭС проводить трижды, какие компании платят в Беларуси «налог на Гугл» и что хочет выяснить концерн «Белнефтехим» с помощью интернет-опроса? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Товарооборот Беларуси и Индонезии может вырасти до миллиарда долларов в течение ближайших пяти лет. Перспективы торгово-экономического взаимодействия двух стран обсудили 22 ноября на бизнес-форуме в Минске.
Беларусь и Индонезия могут достичь товарооборота в 1 млрд. долларов в течение 5 лет
Среди участников – представители более 50 белорусских компаний и 7 ведущих представителей Юго-Восточной Азии. В качестве самых перспективных направлений сотрудничества стороны рассматривают машиностроение, нефтехимию, поставки удобрений.
Мохамад Вахид, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в России и Беларуси по совместительству:
Товарооборот между нашими странами существенно растет. Мы ставим перед собой реальные задачи, у нас перспективное сотрудничество, особенно в сфере высшего образования и технологий. Также мне хочется отметить качество белорусских продуктов тяжелой промышленности.
Индонезия для Беларуси – надежный партнер и ворота на рынок региона АСЕАН. В свою очередь мы для этой страны выход на пространство Евразийского экономического союза. Всего определено 12 приоритетов, которые планируют развивать до 2025 года. В том числе упор на лекарственные препараты, а также на все, что связано с деревообработкой и лесным хозяйством.