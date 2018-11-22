Новости экономики за 22.11.2018

Новости Беларуси. Зачем сборку ядерного реактора на БелАЭС проводить трижды, какие компании платят в Беларуси «налог на Гугл» и что хочет выяснить концерн «Белнефтехим» с помощью интернет-опроса? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Товарооборот Беларуси и Индонезии может вырасти до миллиарда долларов в течение ближайших пяти лет. Перспективы торгово-экономического взаимодействия двух стран обсудили 22 ноября на бизнес-форуме в Минске. Беларусь и Индонезия могут достичь товарооборота в 1 млрд. долларов в течение 5 лет Среди участников – представители более 50 белорусских компаний и 7 ведущих представителей Юго-Восточной Азии. В качестве самых перспективных направлений сотрудничества стороны рассматривают машиностроение, нефтехимию, поставки удобрений.