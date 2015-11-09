Александр Лукашенко: Недопустимо брать межгосударственные кредиты под 7-8%

Новости Беларуси. Минимизация процентов по привлекаемым внешним займам, поиск внутренних источников для исполнения обязательств и ненаращивание внешнего государственного долга. Ситуацию на финансовом рынке страны обсудили 9 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко и министр финансов нашей страны.

Самое главное, как отметил глава государства, это оптимизация и взвешенный подход. К примеру, в части долговых и кредитных обязательств. Так, недопустимо брать межгосударственные кредиты под 7-8%, ведь на их погашение придется тратить золотовалютные резервы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Первый вопрос, Владимир Викторович, ситуация с бюджетом. Буквально по основным параметрам, как вы исполняете бюджет, есть ли претензии со стороны потребителей. Это огромное количество люде и предприятий. Буквально в трех словах. Основной вопрос – кредиты и долги. Вы меня проинформируете о долгах, которые складываются на сегодняшний день, и перспективах их погашения. Меня интересует больше будущий год, потому что в этом году у нас просматривается ситуация, слава богу. Думаю, что и в будущем немножко, может, даже полегче будет. Но это моя точка зрения, я хочу, чтобы вы об этом доложили. И кредиты. Почему? Это тоже очень важный вопрос для меня. В последнее время мне предлагают, просто просьбы приходят от Правительства согласовать тот или иной межгосударственный кредит, но проценты – 7-8%. Я считаю, что межгосударственный кредит, тем более в золотовалютные резервы, такой кредит недопустим для государства. Поэтому я сразу же отправляю назад вам эти документы. Если это коммерческий кредит – другое дело. 7%, даже 8% – это даже нормально. Но брать в золотовалютные резервы такие деньги дорогие я считаю неприемлемо. Поэтому я хотел с вами по трем этим вопросам и посоветоваться, и послушать ваш доклад, каково состояние у нас, какая ситуация. Притом, что где-то у нас инфляция меньше 10%. Надо иметь в виду, что нам инфляцию большую иметь нельзя. Приоритет – сокращение инфляции.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Проект бюджета на 2016 год сформирован без учета деноминации. Нам придется в ходе исполнения бюджета в середине года его трансформировать и под деноминацию. Бюджет, конечно же, сохраняет свою социальную направленность, он также спланирован, как и бюджет текущего года, с профицитом, то есть с превышением доходов над расходами. За счет ввозных таможенных пошлин на нефтепродукты. Мы рассматриваем несколько вариантов бюджета и прогноза. И последний вариант, на котором мы остановились, это цена нефти, заложенная и в прогнозе, и в проекте бюджета, это 50 долларов за баррель. Курс российского рубля максимально приближен к оценке наших российских коллег – 63 рубля за доллар.