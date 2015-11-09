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Миссия Международного валютного фонда начала работу в Беларуси

09 ноября 2015 07:29
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Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда начала работу в Беларуси.  В Минске эксперты пробудут до 19 ноября для того, чтобы обсудить экономическую политику страны. Речь идет о трехлетней программе с акцентом на структурные реформы и усиление роли частного сектора. При этом большое внимание будет уделено социальной защите населения.

По словам руководителя делегации Питера Долмана, возглавляющего миссию МВФ в нашей стране, реформы помогут улучшить ситуацию в Беларуси в среднесрочной перспективе и будут способствовать увеличению среднего дохода. В ходе работы миссии запланированы встречи с ключевыми Министерствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # МВФ в Беларуси

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