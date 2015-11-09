Дни Минска 9 ноября впервые открываются в Санкт-Петербурге

Новости России. Дни Минска открываются 9 ноября в Санкт-Петербурге. Такое мероприятие в городе на Неве белорусская столица организует впервые.

Запланировано проведение круглых столов, бизнес-форума и контактно-кооперационной биржи. Кроме того, жители северной российской столицы смогут посетить экспозицию инновационного потенциала наших предприятий, а также выставку-ярмарку товаров белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Величко, начальник управления внешнеэкономической деятельности Мингорисполкома:

На сегодняшний день Санкт-Петербург занимает четвертое место по объемам экспорта Минска в Российскую Федерацию. Внешнеторговый оборот по итогам 9 месяцев составил порядка 350 миллионов долларов. Мы надеемся, в частности, что бизнес-форум в рамках Дней Минска в Санкт-Петербурге поможет нашим предприятиям найти каких-то новых контрагентов, заключить дополнительные контракты и соглашения.