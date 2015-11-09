Дни Минска в Санкт-Петербурге открылись 9 ноября: первый день презентации

Новости России. Дни Минска в Санкт-Петербурге. Круглые столы, бизнес-форумы, ярмарки. Около 50 предприятий презентуют свои возможности в городе на Неве. Уже полюбившаяся россиянам белорусская молочка и шоколад, одежда и обувь – все это продается нарасхват. К слову, идея такого мероприятия родилась в ходе визита вице-губернатора Петербурга в белорусскую столицу в 2014 году. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ о первом дне презентации белорусских возможностей.

Юлия Матяш, СТВ:

Дни Минска за рубежом стали уже хорошей традицией: Москва, Рига, а теперь и Санкт-Петербург. Сюда за новыми контрактами приехали представители власти и бизнесмены. Свою работу они начнут завтра, а уже сегодня Беларусь можно почувствовать в буквальном смысле слова на вкус – более полусотни белорусских производителей представляют свои товары на выставке-ярмарке.

Количество проданного здесь уже измеряется тоннами – российский покупатель за белорусские продукты голосует очередями. Техника, продукты питания, одежда и текстиль – прилавки опустошаются на глазах.

Николай Кунцевич, генеральный директор КУП «Минсквнешторгинвест»:

Здесь вся гамма продукции, выпускаемой предприятиями города Минска. Здесь обкатываются новые модели, проверяется ценовой фактор, покупательная способность нашей продукции.

Ярмарка в северной столице – это еще один способ расширить здесь присутствие минских товаров, тем более что такой интерес у петербуржцев есть.

Торговые отношения между нашей столицей и Санкт-Петербургом развиваются давно. В магазинах очень часто на месте производителя товара значится «Минск». А вот совместных предприятий у городов пока нет, хотя перспективы на этот счет неплохие.

Александра Величко, начальник управления внешнеэкономической деятельности комитета экономики Минского городского исполнительного комитета:

Мы надеемся на подписание новых контрактов, достижение новых договоренностей. Здесь представлен ряд предприятий, которые еще не сотрудничают с Санкт-Петербургом и готовы в рамках бизнес-форума выполнить свою презентацию, возможно, найти каких-то контрагентов.

Юлия Матяш, СТВ:

Два города не только наведут экономические мосты, но также обменяются опытом в сфере высоких технологий.