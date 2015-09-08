Александр Лукашенко намерен детально изучить ситуацию с ценами на потребительском рынке

Новости Беларуси. Президент Беларуси намерен детально изучить ситуацию с ценами на потребительском рынке. Об этом 8 сентября Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава ведомства рассказал о ситуации, которая складывается в финансовом секторе. Август был для экономики не самым простым месяцем. В это время на Беларусь влияли внешние факторы – падение мировых цен на нефть и ослабление национальных валют у основных торговых партнеров, прежде всего в России. Гибкая валютная политика регулятора позволила сохранить стабильную обстановку.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я правительству поручил, чтобы внимательно отслеживали цены на потребительском рынке, в магазинах, чтобы мы как-то могли и административно воздействовать на инфляцию, при этом тоже не перебирая, чтобы не получить так, что мы получим дефицит товаров. Комитет госконтроля, правительство. В ближайшее время, завтра будет доклад по ситуации на потребительском рынке. Это людей больше всего волнует – цены, рост цен. Я хочу посмотреть вплоть до расклада по отдельным товарам: насколько у нас выросли цены, критический ли это рост. Это очень важно.

Павел Каллаур, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

У нас был рост цен на 7,5% за 7 месяцев. На 1 сентября мы ожидаем прирост где-то еще на 0,3 процентных пункта. То есть это будет не более 7,9%.

Александр Лукашенко:

Это среднее. Но меня волнует, прежде всего, ценообразование на товары, которыми люди пользуются всегда – это покушать, одеться и так далее. Вот это меня больше всего волнует. Наверное, меньше меня волнуют – пусть это не популярно – те люди, которые по три-пять телевизоров покупали или покупают, автомобили могут себе купить и так далее. Слава Богу, что они покупают это. Это значит, люди с определенными доходами или люди, которые стремятся чего-то накупить и где-то перепродать, если это возможно. То есть это не критично. Но важны вот эти группы товаров. Вот эти и мониторим сейчас, чтобы посмотреть, что у нас происходит. Это ваша проблема с правительством. При этом мы имеем ситуацию более – менее стабильную на валютном рынке. Нам успокаиваться не надо, потому что – мы с вами об этом говорили – главный регулятор – экономика. Поэтому вы не обращайте внимания, что кто-то там критикует вас с правительством, что вы в ручном режиме, ручное управление применяете. Какое хотите применяйте управление, лишь бы от этого был результат. Сегодня не до жиру. Сегодня видите, что происходит вокруг? И я всегда людям откровенно говорю: знаете, у нас впереди, возможно, еще более сложные времена, и, дай Бог, нам вот так пройти, как мы сегодня идем. Ситуация в мире от нас не зависит. Мы должны к ней приспособиться, и мы должны это понимать. И то, что у нас более – менее спокойная, стабильная, более – менее предсказуемая ситуация во всех сегментах – экономике и особенно в валютно-денежно-кредитной политике, это наше счастье. Поэтому это надо сохранить. Вот этот тренд нужно сохранить, но помнить, что деньги – из экономики.