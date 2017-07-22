Геннадий Чижиков: «Беларусь и Украина должны больше внимания уделять взаимодополнениям»

Экономические аспекты, привлекательность белорусских товаров, украинский интерес – об этом рассказал в интервью нашей программе глава Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Геннадий Дмитриевич, в рамках визита главы белорусского государства Александра Лукашенко прошел бизнес-форум. Уже все СМИ шумят, что был аншлаг. Как вы оцениваете его итоги?

Геннадий Чижиков, глава Торгово-промышленной палаты Украины:

Я бы хотел сказать, что за последние годы это, наверное, самое крупное экономическое событие между нашими странами. Можно только представить: более 100 белорусских предприятий приехали в Киев, огромный интерес с украинской стороны – более 300 предприятий Украины проявили огромный интерес к встречам со своими партнерами для обсуждения актуальных вопросов. Это, конечно же, можно оценить, как очень важный и положительный шаг.

На ваш взгляд, активны ли белорусские предприниматели на украинском рынке?

Геннадий Чижиков:

Вы знаете, мы даже иногда так шутим, что белорусы отличаются особой чертой: они уж больно активные. Это хорошая черта, потому что нам надо, наверное, кое-чему и поучиться. Мы видим следующее: Беларусь продвигает свои интересы, продвигает свои товары. В этом ничего плохого нет. Конкуренция всегда рождает лучшие услуги, лучшие товары. И Беларусь для нас всегда знак качества. За последнее время наши предприниматели активно работают в области машиностроения, в области нефтеперерабатывающей промышленности. Хорошо известна на нашем рынке продукция легкой промышленности, продукты питания. Поэтому я бы хотел сказать, что Беларусь хорошо представлена на нашем рынке. Украина, я надеюсь, тоже. Но мы как раз для того и собрались, для того проводили этот форум, чтобы мы нашли новые возможности для развития наших торгово-экономических отношений.

Какой положительный белорусский опыт могла бы использовать Украина?

Геннадий Чижиков:

Это достаточно высокая роль государства в поддержке экспорта своей продукции. Многие говорят, что это хорошо, многие говорят, что нет, но результаты говорят о том, показывают достаточно хороший результат. Беларусь хорошо, активно продвигает свои товары во всем мире, и в Украине в том числе. Это, наверное, очень важно. Вопрос в другом. Что, с моей точки зрения, Беларусь и Украина должны больше внимания уделять взаимодополнениям. Эти вопросы, может быть, чуть-чуть подзабыты, но о кооперации. Украинские комплектующие, наши товары машиностроительного комплекса, белорусские товары достаточно хорошо известны. Мы могли бы друг друга дополнять и выходить, снова об этом говорю, на рынки третьих стран. Цифры товарооборота между нашими странами показывают то, что у нас есть огромный потенциал в нашем развитии. Только если посмотреть на цифры, в 2012 году, это пик нашего товарооборота, наших торговых отношений, товарооборот составил 7,8 млн. По украинской статистике. А в 2016 году он упал почти в два раза, был лишь 3,8 млн.

Так что, на ваш взгляд, надо сделать для того, чтобы вернуть?

Геннадий Чижиков:

Выводы. Знаете, мне кажется, этот год является, как раз в канун очень важного визита главы вашего государства в Украину мы проанализировали ситуацию и нашли очень интересное: только за три месяца товарооборот значительно возрос. Экспорт украинских товаров возрос на целых 59%, а экспорт белорусских в нашу страну – на 23%. То есть это говорит о том, что бизнес ничем не остановить, бизнес всегда будет искать возможности для сотрудничества. Мы соседние страны, братские страны. Мы всегда должны искать возможности для обмена, для поиска новых возможностей.

Что вы на своем столе домашнем имеете из белорусского ассортимента?

Геннадий Чижиков:

В Украине очень хорошо знакомы с молочной продукцией, хорошо знают, что такое белорусский хлеб, белорусский сыр. Но я думаю, что здесь есть возможности и для дальнейшего развития, для дальнейших возможностей. А украинцы любят, потому что для многих наших покупателей белорусское – это, значит, высокого качества, это, значит, домашнее, родное.