Александр Лукашенко: «Надо пойти на серьезную реформу агропромышленного комплекса Витебщины»

Традиционно именно в северных регионах из года в год есть поля, где созревание культур затягивается. Из-за этого сдвигаются сроки уборки. Всему виной особенные климатические условия Витебской области.

Александр Лукашенко не раз подчеркивал: быть может, стоит по-другому расставить акценты, изменить структуру посевных площадей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо пойти на серьезную реформу агропромышленного комплекса Витебщины. Мы договорились, начинать будем со структуры посевных площадей. Нам надо кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства на Витебщине. В будущем году мы должны эту проблему решить раз и навсегда, особенно со структурой посевных площадей, с ориентацией на структуру производства сельскохозяйственного. То есть что будем там производить: молоко, говядину, свинину, птицу, учитывая климатические условия, погодные условия Витебской области и плодородие земель, уровень не только земледелия, но и ведения сельского хозяйства Витебской области. Я имею в ввиду, прежде всего, кадры.

Я бы вас просил – никакого очковтирательства. Если не знаете, не говорите. Вы ведь не поправите ситуацию докладами по валовому производству того или иного продукта или показателя.

Главное – это деньги. Есть деньги – нормально работаете, рентабельно производство – молодцы. Если этого нет, что тут рассказывать, какие у вас привесы, какая товарность молока и так далее и тому подобное. Это важно для того, чтобы оперативно управлять производством. Но это не моя функция – оперативно управлять. Эта функция должна заканчиваться на уровне губернатора, и вам поступать для сведения. Ладно, и мне, если вы меня информируете по «валовке». Главное – показатели эффективности, а здесь не припишешь.

2018 год станет ключевым для Витебской области. Как отметил министр сельского хозяйства, в первую очередь, сократить намерены площадь посевов зерновых и, наоборот, увеличить – многолетних бобовых трав и рапса. Также ставку будут делать на мясомолочное животноводство.

В целом же каравай-2017 вместе с рапсом и кукурузой в 2017 году потянул на 10 миллионов тонн. Это выше, чем в 2016 году. На экспорт намерены отправить примерно десятую часть. Президент поручил ускорить все осенние полевые работы.