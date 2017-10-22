«Скоро изделия из янтаря поступят на прилавки магазинов»: в Брестской области началась пробная добыча янтаря

Новости Беларуси. Главные друзья девушек – бриллианты, но и от изысканного янтарного ожерелья ни одна красавица не откажется. В Брестской области началась пробная добыча янтаря, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чтобы выйти на промышленные масштабы, ученые должны доказать, что месторождение будет рентабельным. Дальше дело – за инвесторами, которые будут готовы вложить деньги в добычу и, возможно, обработку солнечного камня, ведь пока таких предприятий в Беларуси нет.

Гатча-Осовское месторождение – Жабинковский район. До Украины, ровно как и до Польши, что-то около 30 километров. О том, что эти торфяники богаты на янтарь, который осел здесь после ледника, заговорили еще в далеких 80-х. Провели не одну геологоразведку. Их результаты обнадежили: янтарь, хоть и в небольших количествах, но все же есть.

Петр Бутрим, СТВ:

Из 22 залежей, находящихся на пилотном участке, порядка 15 заболочены. Это значительно осложняет процесс извлечения ценной породы. Сама же глубина залегания янтаря невелика – около 6 метров.

Только по водной глади, сквозь заросли, можно добраться и до той залежи, что в разработке прямо сейчас. Ее площадь – 3 футбольных поля. Под ними и спрятаны порядка 345 килограммов янтаря.

Павел Бальцевич, инженер-геолог:

Это одна из самых трудных залежей – вторая. Потому что она обводнена. Никакая землеройная и прочая техника сюда не доберется.

А все потому, что работа кипит. И на этом месте выполнена уже наполовину. Закончить планируют к морозам. Поэтому технику, которую все же приспособили к добыче в полевых условиях, глушат лишь с наступлением темноты.

Алексей Анисько, инженер-геолог:

Мы находимся сейчас на земснаряде. Насос всасывает горную породу. Она по трубе поступает на сетку. Там отсеивается, пустая порода поступает в воду. А мы отбираем крупную фракцию полезного ископаемого – в данном случае янтаря.

Несмотря на это, сама суть процесса проста и понятна: после всасывания на стол попадает все, что крупнее 4 миллиметров. Именно такой размер янтаря считают товарным. Фракций внушительных размеров долго ждать не пришлось. На ленте их, золотистых, сложно не заметить.

А это уже примерно недельный улов. Белорусский янтарь удивляет, прежде всего, богатой палитрой цветов – от желтого и красного до белого, бурого и даже зеленого.

Владимир Маюк, инженер-геолог:

Можно снять вот эту черноту и останется целый камень, который без повреждений. То есть он может в любые изделия вставляться.

Однако говорить об этом рано. В 22 намеченных на карте залежах по проекту около 2,5 тонн янтаря. Результаты разведки налицо, но о добыче в промышленных масштабах пока не может быть и речи. Получить первый, не кустарный, опыт без большого ущерба природе – вот что действительно важно сегодня.

Андрей Ковхуто, заместитель генерального директора предприятия «Белзарубежторг»:

Янтарь – это новое для Беларуси сырье, которое подтверждает, что наши недра богаты полезными ископаемыми.

А для этого, прежде всего, необходимо не только определить способы добычи, структуру и сортность, но и высчитать экономическую целесообразность – выгодно ли. К слову, белорусский янтарь – тот, что сейчас на полках музея – не так давно уже сравнивали с прибалтийским.

Елена Грабовская, ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:

Образцы нашего янтаря были привезены в Калининград. Их обработали. Когда он показал образцы белорусского янтаря и прибалтийского, никто не мог отличить – по химическим и физическим свойствам они абсолютно одинаковые.

А это уже полки магазина с бижутерией. Калининградский янтарь здесь в лидерах продаж. Покупают даже необработанный – говорят, он помогает при проблемах со щитовидной железой. Застывшую смолу древней хвои считают «памятью земли» и самым лучшим оберегом.

Ирина Щербинина, продавец:

Кроме того, им интересуются иностранные туристы. В частности, из Китайской Народной Республики. Мы рассчитываем, что скоро изделия белорусских мастеров поступят на прилавки и нашего магазина. И будем радовать наших покупателей нашими изделиями.