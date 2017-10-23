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«Мы не допустили потери урожая»: уборочная кампания в Беларуси подходит к завершению

23 октября 2017 06:34
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Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси подходит к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе синоптики обещают первый снег, а значит, аграриям необходимо ускориться.

Итак, с учетом кукурузы и рапса урожай 2017 года составил 10 миллионов тонн. Уже закончена уборка картофеля и льна во всех регионах страны. Однако техника еще в полях. Необходимо завершить работы по сбору кукурузы и сахарной свёклы.

«Мы не допустили потери урожая»: уборочная кампания в Беларуси подходит к завершению-1

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Сложности возникали и по дождям, и по увлажненности. Последние месяцы, начиная с последней декады августа, пошли дожди, но нам они не позволили, так сказать, недополучить урожай. Мы не допустили потери урожая, чтобы он остался, а было привлечено население. И, соответственно, весь лен был поднят.

На 400 тысяч тонн в сравнении с 2016 годом вырос показатель убранного рапса, сахарной свеклы – на 300 тысяч тонн. А вот урожай льна, картофеля и овощей – такой же, как и прошлой осенью. Параллельно с уборочными работами идет подготовка к 2018 году. Завершен сев озимых культур, удобряется почвы.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания

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