«Мы не допустили потери урожая»: уборочная кампания в Беларуси подходит к завершению

Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси подходит к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе синоптики обещают первый снег, а значит, аграриям необходимо ускориться.

Итак, с учетом кукурузы и рапса урожай 2017 года составил 10 миллионов тонн. Уже закончена уборка картофеля и льна во всех регионах страны. Однако техника еще в полях. Необходимо завершить работы по сбору кукурузы и сахарной свёклы.