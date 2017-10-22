Бизнес в Беларуси стало вести проще после введения указа о плановых проверках: три реальные истории

Новости Беларуси. В отношениях бизнеса и государства еще один шаг навстречу. Новый Указ Президента меняет вообще философию всей контрольной деятельности. Проверка теперь придет лишь туда, где есть для этого веские основания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все остальное будет строиться на принципе доверия и, соответственно, ответственности самого бизнесмена, в случае чего.

Ирина Барановская, хозяйка придорожного кафе и ресторана:

Изначально здесь был пустырь, не было совершенно ничего. Всё было в песке, в пыли. За это время мы облагородили территорию, поставили хорошие деревянные домики, лавочки, обогреватель воздуха. Мы этим летом установили проектор. В ночное время мы показываем кино.

Ирина – без преувеличения – королева слуцкого общепита. В бизнесе – с начала нулевых. Все начиналось с маленького придорожного кафе. Это сейчас здесь, как на конвейере, буфетчицы собирают блины и заворачивают хот-доги. А тогда, 12 лет назад, чтобы попасть в бизнес-стрим, пришлось собственными ногами обить порог не одной инстанции и, что называется, без всяких бизнес-инкубаторов учиться на своих же ошибках.

Ирина Барановская:

Проверки были очень частые. Я понимаю, что без проверок нельзя, но и с проверками тоже очень тяжело. Доходило просто до абсурда: было по две проверки в день. К примеру, днем приезжала налоговая инспекция – проверяла, вечером – ОБЭП проверяло. После введения указа о плановых проверках, конечно же, стало легче.

И вот через полгода после открытия она впервые и столкнулась с непониманием контролеров. Штраф 1600 в долларовом эквиваленте за то, что прибор для проверки акциз лежал не на кассе, а был в работе – на складе. Кстати, после выхода нового указа «О мерах по совершенствованию контрольной деятельности», в этом случае Ирина отделалась бы, скорее всего, рекомендацией и предупреждением. Ирина Барановская:

Хорошо, что нам доверяют, но к проверке все равно нужно готовиться, всегда быть на чеку, всегда нужно соблюдать все правила. Потому что без этого, к сожалению, никак. Радует, конечно, что внеплановых проверок станет меньше, потому что каждый приход проверки – это идет сбой рабочего процесса, все отвлекаются.

3 года назад бизнесвумен решила, что ее дело выросло из коротких штанишек и она инвестировала в строительство ресторана. И заботы, да и количество проверок – удвоились. А вот теперь в пору законодательных перемен предприниматели смогут выдохнуть. Сокращение «хождения по мукам», в целом, как и ряд остальных совершенствований контрольной деятельности, в будущем могут сказаться и на ценах, и на доходах. Между тем, Ирина уже просчитала, что затраты, заложенные в ее бюджете на штрафы, она сможет перенаправить на премии сотрудникам.

А здесь, в тихом селе, но бурными темпами развивается еще одна фирма. 4 года назад все начиналось с цеха по производству пластиковых окон. В «негустой» сезон здесь собирают по 100 изделий. Сфера популярная, конкурентов много. Решили расширяться. Скоро заработает склад для хранения и продажи ветпрепаратов, в планах открыть сеть ветеринарных аптек и настоящего лазарета для домашних питомцев, а также швейное производство.

Дмитрий Никифоренко, директор предприятия по производству пластиковых окон:

Бизнес сегодня открыть очень просто. Документы подал – буквально завтра можешь забирать. Проверки не мучают, и нас за это время, чтобы так сильно проверяли, не было.

Контролеры здесь редкие гости. За все время один раз приезжала санстанция, столько же из МЧС, вот вскоре наведается налоговая – положено раз в 4 года. Посему нововведения на предприятии восприняли без особого трепета: мол, разницы никакой! Дмитрий Никифоренко:

Хорошо, что наказывать сразу не будут, а только рекомендательные меры какие-то применять. Откровения с раскаленной плойкой в руке. О всех переменах, в том числе и законодательных, с хозяйкой салона красоты мы решили поговорить из кресла клиента.

Анастасия Яткова, хозяйка салона красоты:

Я дотошно отношусь к ведению дела, и для меня был волнительным приход каждого контролирующего органа.

Анастасия Яткова с ножницами в руках 15 лет, в бизнесе – 4. Перфекционизм и регалии – она чемпионка 7 стран Европы по парикмахерскому искусству и тренер независимой команды Беларуси – подтолкнули на коммерческую стезю. Теперь ее салон входит в столичный топ лучших.

Анастасия Яткова:

Даже те проверки, которые должны были проходить раз в 4 года, они происходили ежегодно, потому что в документационные регламенты вносились изменения, и, соответственно, должна была быть новая проверка – соответствуем ли мы этим изменениям.

Хоть постоянная клиентура – своеобразный знак качества, но для санстанции это не аргумент. Анастасия признается: самая простая проверка это стресс. Анастасия Яткова:

Без взысканий и штрафов, в принципе, не бывает. Хоть какой-то минимальный штраф, но будет. У нас не соответствовало количество уборочного инвентаря, грубо говоря, не хватало швабр. У нас было всего лишь 2 швабры, а нужно было 4. Государственный шаг навстречу бизнесу здесь превратился в творческий вальс. Теперь часы, потраченные на встречи с проверяющими, можно посвятить оттачиванию мастерства, к примеру, завивки. Да и куда больше посетителей можно обслужить.

Анастасия Яткова:

Очень приятно, я очень этому обрадовалась, искренне. Когда мой бизнес не будет никто мониторить ежеполугодно, я буду работать свободнее, раскованнее. Я лучше больше времени посвящу ведению бизнеса, нежели тому, чтобы бегать за инспекторами.