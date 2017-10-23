Александр Лукашенко: надо кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства на Витебщине

Новости Беларуси. Завершение уборочной и подготовка земли для нового урожая. Президент провел совещание по ходу осенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К обсуждению были приглашены представители аграрного сектора, Комитета госконтроля и руководство северного региона. Александр Лукашенко дал поручение кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства в Витебской области. Из-за климатических условий и особенностей плодородия земель созревание культур здесь затягивается из года в год, сдвигая сроки уборки. Говорили и о достигнутых успехах. Так, каравай-2017 в этом году превзошел прошлогодние результаты. Это хозяйство в Витебской области уже не первый год ищет свои агроакценты. Этот сезон исключением не стал. Решили экспериментировать. На пробу высадили гибридную рожь – 35 гектаров. В полтора раза больше посадили озимых и рапса. Большую площадь теперь займет и урожайный горох. Рассказывают: погода обязывает.

Константин Почепко, заместитель генерального директора по сельскому хозяйству «Витебскоблгаз»:

Это все направлено на то, чтобы обеспечить наш комбикормовый завод нашим собственным сырьем. Именно в северных регионах из года в год есть поля, где созревание культур затягивается. Из-за этого сдвигаются сроки уборки. Всему виной почвенно-климатические условия региона. В итоге в области разработали перспективную структуру посевных площадей.

Иван Борис, начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Уменьшаем площади кукурузы, расширяем посевы многолетних трав, в частности, клеверов в чистом виде. О том, что области стоит по-другому расставить агроакценты, не раз говорил и Александр Лукашенко. Как раз о совершенствовании структуры посевных площадей и специализации Витебской области говорили 23 октября во Дворце Независимости. К разговору приглашены представители аграрного сектора страны. Разговор актуален. Уже сегодня надо думать о том, как работать завтра.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства на Витебщине. В будущем году мы должны эту проблему решить раз и навсегда, особенно со структурой посевных площадей, с ориентацией на структуру производства сельскохозяйственного. То есть что будем там производить: молоко, говядину, свинину, птицу, учитывая климатические условия, погодные условия Витебской области и плодородие земель, уровень не только земледелия, но и ведения сельского хозяйства Витебской области. Я имею в ввиду, прежде всего, кадры. Я бы вас просил – никакого очковтирательства. Если не знаете, не говорите. Вы ведь не поправите ситуацию докладами по валовому производству того или иного продукта или показателя. Главное – это деньги. Есть деньги – нормально работаете, рентабельно производство – молодцы. Если этого нет, что тут рассказывать, какие у вас привесы, какая товарность молока и так далее и тому подобное. Это важно для того, чтобы оперативно управлять производством. Но это не моя функция – оперативно управлять. Эта функция должна заканчиваться на уровне губернатора, и вам поступать для сведения. Ладно, и мне, если вы меня информируете по «валовке». Главное – показатели эффективности, а здесь не припишешь. Президенту рассказывают: в ведомстве возможность обдумали. Есть уже конкретный план. К 2020 году намерены почти в полтора раза увеличить производство молока, также свинины, возрастет производство говядины до 83 тысяч тонн. Отработана структура посевных площадей. Над этим вопросом поработали и аграрии, и ученые. Персонально подошли к каждому району. Очевидно: надо производить то, что в перспективе можно продать. Следующий год станет ключевым в вопросе перепрофилирования области.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В структуре пашни уменьшаются посевные площади зерновых культур, расширяются посевы многолетних бобовых трав, рапса. Анастасия Иванникова, СТВ:

В целом же урожай этого года называют одним из лучших за последние 20 лет. Особенно зерновых. Средняя урожайность – 35,7% с гектара. В лидерах Минская область. Есть и свои рекорды. Более ста центнеров с гектара убирали на полях Могилевской, Гродненской и Минской областей. Около 10 миллионов тонн. Именно столько весит каравай-2017. И это вместе с рапсом и кукурузой. Что и говорить, получился достаточно тяжелым. На порядок выше, чем в 2016-м. В целом урожайность на каждом гектаре поля повысилась на 2 центнера. На экспорт намерены отправить примерно десятую часть. В этом году также хороший урожай второго хлеба – 308 центнеров с гектара. Закончить уборку картофеля намерены в течение двух недель. На экспорт же отправят примерно 500 тысяч тонн: белорусский картофель в цене, продается хорошо. Тем не менее аграриям работы еще хватает. Техника в полях. Поручение Президента – все работы надо ускорить. Александр Лукашенко:

Хотелось бы, чтобы к 7 ноября эти работы были проведены. Останется у вас немного кукурузы на зерно, а может быть, успеете убрать, и немного свеклы. Будущий урожай – это подъем зяби. Пахать надо каждый день. Пока здесь работа организована плохо. Если верить статистике, половина перепаханного, как ни странно, в Витебской области, поднято зяби больше всего в Витебской области. Наверное, так и должно быть, потому что весной в Витебском регионе, как народ говорит, в поле не влезть без сапог. Поэтому надо подготовить почву под посев яровых культур уже сегодня. Руководитель профильного ведомства рассказывает: пока убрано 48% площадей кукурузы и 71% сахарной свеклы. Также в поле сейчас 220 гектаров льна. В будущем заготовят около 150 тысяч тонн льнотресты. Это на 12% выше уровня прошлого года. Убрать же овощи планируют до 7 ноября. Уже потом их заложат в стабилизационный фонд, есть возможность представить на рынках и ярмарках. Очевидно: продовольственный рынок республики обеспечен полностью. Правда, сейчас внимание надо уделить подготовке почвы к весенним полевым работам. От ее качества будет зависеть будущий урожай. Леонид Заяц:

Остается проблема – поднять зябь. Более миллиона гектаров необходимо пахать. Учитывая погодные условия, дождливая погода, идет перенасыщение влагой почвы, поэтому вынуждены использовать энергонасыщенные трактора, чтобы вытянуть машины со свеклой, картофелем, кукурузой. Поэтому отрываем некоторое количество энергонасыщенных тракторов на эти виды работ, которые практически не планировались. Последние гектары кукурузы еще предстоит убрать и в этом хозяйстве. СПК «Свислочь» – традиционный лидер в Гродненской области. В этом году – на первом месте по урожайности. Главный агроном Сергей Савчик проверяет всходы рапса нового урожая и параллельно подводит итоги нынешней уборочной. Говорит, поставили рекорды по многим культурам. Сахарная свекла, например, 1000 центнеров гектара – есть чем гордиться. В этом хозяйстве ставка на сладкий корнеплод и рапс. Здесь не против экспериментов. Пробуют гибридные сорта, рассчитывают дозы удобрений под каждое поле.